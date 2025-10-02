Fostul dictator Bashar al-Assad ar fi fost otrăvit la Moscova, potrivit Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului

Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului anunță că fostul dictator sirian ar fi fost victima unei încercări de otrăvire la Moscova, dar starea acestuia ar fi bună.

Observatorul a citat miercuri o „sursă privată”, afirmând că Assad a suferit o otrăvire și că „partea din spatele atacului urmărește să pună în dificultate guvernul rus și să-l acuze de asasinarea sa”.

Sursa a indicat că fostul președinte sirian a fost externat luni dimineață dintr-un spital din suburbia Moscovei și că starea sa de sănătate este acum stabilă.

El a confirmat că vizitele la Assad în timpul tratamentului său spitalicesc au fost permise doar fratelui său Maher și fostului secretar general pentru afaceri prezidențiale, Mansour Azzam.

Autoritățile ruse și presa rusă nu au relatat informații despre acest eveniment descris de sursele siriene.

Fostul președinte sirian al-Assad și familia sa au fugit din Siria în Rusia în decembrie anul trecut după ce forțele de opoziție au preluat controlul asupra Damascului, ceea ce a dus la prăbușirea rapidă a regimului său.

Potrivit relatărilor mass-media, Assad locuiește la Moscova de câteva luni.