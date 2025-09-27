Mandat de arestare pe numele fostului președinte sirian Bashar al-Assad, acuzat de crime împotriva umanității

Anunțul a fost făcut sâmbătă de un judecător sirian, citat de agenția de stat SANA, potrivit DPA.

Fostul lider, care a fugit în Rusia după ce a fost înlăturat de la putere în decembrie anul trecut în urma unei ofensive rapide a rebelilor islamiști, va fi dat în urmărire internațională prin Interpol, au precizat oficialii.

După aproape 14 ani de război civil devastator, regimul condus de Bashar al-Assad a fost răsturnat de forțele conduse de actualul președinte interimar Ahmed al-Sharaa. Noua conducere, de inspirație islamistă, încearcă acum să adopte o poziție moderată și să câștige sprijinul comunității internaționale pentru reconstrucția Siriei.

Mandatul de arestare pe numele lui Bashar al-Assad reprezintă un pas semnificativ în eforturile noului guvern de a face dreptate pentru victimele represiunii regimului anterior. Potrivit organizațiilor internaționale pentru drepturile omului, mii de persoane au fost torturate sau ucise în închisorile siriene între 2011 și 2023, în special în perioada în care Assad a ordonat reprimarea protestelor pro-democrație din timpul „Primăverii Arabe”.

Reacții internaționale după emiterea mandatului de arestare pe numele lui Bashar al-Assad

Comunitatea internațională urmărește cu atenție evoluțiile din Siria. Emiterea unui mandat de arestare pentru Bashar al-Assad ar putea deschide calea unor proceduri judiciare internaționale și presiuni diplomatice asupra Rusiei, unde fostul lider se află în exil.

În același timp, noua conducere siriană încearcă să se distanțeze de moștenirea dictatorială a lui Assad și să își consolideze legitimitatea în ochii opiniei publice globale. Mandatul de arestare împotriva lui Bashar al-Assad este considerat simbolic pentru începutul unui nou capitol în Siria.