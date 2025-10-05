Siria organizează primele alegeri parlamentare după căderea regimului Assad Bashar al-Assad

Siria organizează duminică primele alegeri parlamentare de la înlăturarea fostului președinte Bashar al-Assad, care a fost îndepărtat de la putere în decembrie, în urma unei ofensive a forțelor rebele.

Scrutinul marchează un moment de cotitură într-o țară aflată de mai bine de un deceniu într-un conflict devastator, potrivit Associated Press.

Timp de aproape 50 de ani, familia Assad și Partidul Baath au dominat scena politică siriană.

Deși alegerile erau prezentate drept deschise tuturor cetățenilor, rezultatele erau controlate strict, iar parlamentul a fost permanent dominat de partidul aflat la putere.

Noile alegeri nu reprezintă însă o tranziție completă spre democrație.

Majoritatea locurilor din Adunarea Poporului vor fi alese prin colegii electorale la nivel local, iar o treime dintre mandate vor fi atribuite direct de președintele interimar Ahmad al-Sharaa.

Analiștii politici internaționali afirmă că, deși votul de duminică nu este un exercițiu democratic deplin, rezultatele vor fi privite ca un indicator al deschiderii noului guvern față de reprezentarea femeilor și a minorităților, precum și al dorinței sale de a rupe cu practicile autoritare ale trecutului.