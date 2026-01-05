Cât timp durează o călătorie între Europa și America cu cel mai rapid avion civil. O singură aeronavă există în lume

Cel mai rapid avion civil aparține unui om de afaceri din Canada. Recent, canadianul Patrick Dovigi a primit avionul Bombardier Global 8000, potrivit Express. Este cel mai rapid și mai luxos avion privat construit vreodată, susțin experții. În timpul unui zbor de testare efectuat în largul coastei Californiei la sfârșitul anului trecut, Global 8000 a devenit pentru scurt timp supersonic, atingând viteza Mach 1,02.

Global 8000 nu este doar rapid, ci și versatil. Reprezentanții Bombardier susțin că aripa avionului permite accesul la 30% mai multe aeroporturi în comparație cu aparatele concurenților. Astfel, avionul poate să aterizeze pe aeroporturi mici, cum ar fi cele din Alpii Elvețieni.

Cel mai rapid avion costă o avere

Până acum, Global 8000 al lui Dovigi este singurul astfel de avion în serviciu. Prețul unei versiuni complet echipate depășește 100 de milioane de dolari. Bombardier Global 8000 poate face călătoria de la Londra la New York în aproximativ cinci ore reducând cu peste trei ore timpul necesar pentru o astfel de călătorie cu un avion comercial. Cu o autonomie de 8.000 de mile marine, avionul de lux este capabil de o călătorie dus-întors din America în Europa fără realimentare.

În prezent, avionul nu este folosit decât în Canada. Aeronava nu a primit încă autorizația de zbor comercial de la autoritățile de reglementare din SUA și Europa. Ambele aprobări sunt așteptate la începutul anului 2026.

Călătoria supersonică a fost inaccesibilă civililor în ultimele două decenii. În 2003, s-a încheiat programul Concorde care oferea zboruri la viteze foarte mari. În ciuda multor promisiuni, de atunci nu a mai fost lansat niciun avion civil capabil să atingă viteze mai mari decât cea a sunetului. Doar piloții militari s-au apropiat de bariera sunetului în ultimii 20 de ani.