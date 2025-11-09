Al-Sharaa devine primul președinte sirian care va vizita Casa Albă, după o ascensiune neobișnuită

Al-Sharaa s-a întâlnit cu Donald Trump în Arabia Saudită în luna mai, unde Trump a anunțat că va ridica sancțiunile impuse de zeci de ani.

Cei doi se vor întâlni din nou luni la Washington, unde se așteaptă ca Siria să se alăture oficial coaliției conduse de SUA împotriva grupării Statul Islamic. Al-Sharaa a sosit în SUA sâmbătă, înaintea întâlnirii, potrivit mass-media de stat siriană citată de AP.

În afară de acest acord, al-Sharaa va profita de vizită pentru a solicita eliminarea completă a sancțiunilor rămase impuse țării sale.

Consilierul media al lui Al-Sharaa, Ahmad Zeidan, a declarat pentru postul de televiziune saudit Al Arabiya că problema „principală” de pe agenda președintelui la Washington este solicitarea abrogării Legii Caesar, care a impus sancțiuni severe pentru încălcările drepturilor omului comise de guvernul și forțele de securitate ale lui Assad.

Sancțiunile Caesar sunt în prezent suspendate prin ordin prezidențial, dar abrogarea permanentă va necesita un vot al Congresului.

Ridicarea sancțiunilor impuse Siriei

Trump a declarat că a luat măsuri pentru ridicarea sancțiunilor impuse Siriei „pentru a le da o șansă să lupte, și cred că (al-Sharaa) face o treabă foarte bună până acum”. „Este o zonă dificilă și el este un tip dur, dar m-am înțeles foarte bine cu el și s-au înregistrat multe progrese în ceea ce privește Siria”.

Joi, Consiliul de Securitate al ONU a votat ridicarea sancțiunilor împotriva lui al-Sharaa și a ministrului său de interne, iar SUA i-a eliminat apoi de pe lista „teroriștilor globali desemnați special”.

Senatorii au avansat o abrogare a Legii Caesar printr-un proiect de lege anual privind autorizarea apărării, dar legislația finală este în curs de negociere cu Camera Reprezentanților, unde unii republicani de vârf vor să impună condiții.

Trimisul special al SUA, Tom Barrack, a declarat că Siria se va alătura „sperăm” în curând coaliției formate din aproximativ 80 de țări care luptă pentru a preveni renașterea IS.

Un oficial al administrației Trump a declarat că Al-Sharaa este de așteptat să semneze un acord de aderare la coaliție în timpul vizitei sale. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a refuzat să comenteze când a fost întrebată despre această posibilitate.

Un alt oficial american care cunoaște situația a declarat că, deși forțele siriene luptă deja împotriva IS, aderarea lor oficială la coaliție va fi o „piatră de hotar” și va permite forțelor americane să colaboreze mai strâns cu sirienii.