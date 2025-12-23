Germania reia expulzările către Siria după aproape 15 ani

Bărbatul a fost predat autorităților din capitala Siriei marți dimineață, a precizat Ministerul german de Interne, adăugând că acesta ispășise o pedeapsă cu închisoarea pentru tâlhărie calificată, agresiune și șantaj, conform agenției dpa.

Tot marți, un cetățean afgan condamnat pentru vătămare corporală a fost, de asemenea, expulzat.

„Expulzările către Siria și Afganistan trebuie să fie posibile. Societatea noastră are un interes legitim ca infractorii să părăsească țara”, a declarat ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, promițând „controale, consecvență și o poziție clară” în privința migrației.

Germania a suspendat expulzările directe către Siria după izbucnirea războiului în 2011, în urma reprimării violente a protestelor pro-democrație de către regimul Bashar al-Assad.

După ce Bashar al-Assad a fost înlăturat de la putere la sfârșitul anului trecut, în Germania au apărut apeluri tot mai frecvente pentru ca refugiații sirieni să se întoarcă în țară.

Guvernul Merz a adoptat o politică mai dură în privința migrației

Guvernul conservator condus de cancelarul Friedrich Merz, instalat în funcție în luna mai, a adoptat o linie mai dură în privința migrației, angajându-se să reia expulzările către Siria și Afganistan, începând cu persoanele condamnate penal.

După luni de negocieri, oficialii germani au ajuns la acorduri cu noul guvern al Siriei, precum și cu regimul taliban din Afganistan, pentru a facilita, în mod regulat, expulzarea infractorilor condamnați și a persoanelor considerate un risc de securitate, potrivit ministerului.

Măsura vine după ce Merz declara, în noiembrie, că va face personal demersuri pe lângă președintele sirian Ahmed al-Sharaa pentru reluarea rapidă a expulzărilor către Siria.

„Războiul civil din Siria s-a încheiat. Nu mai există motive pentru azil în Germania”, a afirmat Merz la începutul lunii noiembrie.

Ulterior, acesta a precizat că Germania „nu va expulza” persoanele persecutate politic sau religios.