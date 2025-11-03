Repatrierea refugiaților sirieni din Germania, pe agenda lui Merz: „Războiul civil s-a terminat”

Declarația sa deschide discuția despre repatrierea refugiaților sirieni din Germania, subiect care divizează clasa politică germană și stârnește controverse la nivel european.

„Această țară are nevoie acum de toată forța sa, în special de cea a sirienilor, pentru a se reconstrui. Mulți se vor întoarce de bunăvoie din Germania în Siria”, a spus Merz în cadrul unei conferințe de presă, potrivit agenției EFE.

Cancelarul a subliniat că guvernul german va sprijini procesul de repatriere și va accelera măsurile de expulzare pentru cetățenii sirieni care au comis infracțiuni pe teritoriul german.

Declarațiile lui Friedrich Merz par însă să contrazică poziția ministrului de externe, Johann Wadephul, care, aflat vineri la Damasc, a avertizat că repatrierea refugiaților sirieni din Germania este momentan „posibilă doar într-o măsură limitată”, din cauza distrugerilor masive provocate de 13 ani de război civil.

„Aici, aproape nimeni nu poate trăi cu demnitate”, a afirmat șeful diplomației germane, vizitând o suburbie a capitalei siriene devastată de lupte.

Peste un milion de refugiați sirieni au sosit în Germania începând cu 2015, în timpul valului migrator care a urmat deciziei Angelei Merkel de a deschide granițele țării pentru migranții veniți din Orientul Mijlociu, Africa și Asia.

Prin urmare, Germania se confruntă acum cu o dezbatere intensă între necesitatea repatrierii refugiaților sirieni din Germania și realitățile din Siria, unde infrastructura rămâne parțial distrusă. În timp ce unii politicieni susțin revenirea treptată a sirienilor acasă, alții avertizează că situația umanitară și de securitate încă nu permite o întoarcere sigură.