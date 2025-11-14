Merz îi cere lui Zelenski să reducă numărul tinerilor ucraineni care ajung în Germania

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că, în timpul unei convorbiri telefonice cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, i-a cerut acestuia să limiteze numărul tinerilor ucraineni care ajung în Germania, potrivit Kyiv Independent.

„Tinerii ar trebui să rămână să servească în propria lor țară. Este nevoie de ei acolo”, a spus Merz.

Germania găzduiește aproape 1,3 milioane de refugiați ucraineni, cel mai mare număr dintre toate statele membre ale Uniunii Europene.

Mulți dintre cei sosiți recent sunt bărbați între 18 și 22 de ani. Potrivit Ministerului german de Interne, numărul înregistrărilor în această grupă de vârstă a crescut de la 100 pe săptămână la aproape 1.000. Zelenski a menționat doar situația de pe front și a mulțumit Germaniei pentru sprijinul militar și politic, fără a aborda public tema refugiaților.

Creșterea numărului de tineri ucraineni ajunși în Germania apare în timp ce armata ucraineană se confruntă cu un deficit sever de personal, în contextul în care Rusia menține presiunea militară în estul și sudul Ucrainei.

În urma presiunilor politice interne, coaliția de guvernare de la Berlin pregătește un proiect de lege pentru reducerea beneficiilor acordate ucrainenilor sosiți după 1 aprilie, cu scopul de a-i încuraja să intre pe piața muncii.