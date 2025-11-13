Zelenski, după discuția cu cancelarul german Merz: Ajutorul Germaniei a salvat mii de vieți

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că a avut o convorbire cu cancelarul german Friedrich Merz, la scurt timp după ce a vizitat posturile de comandă ale brigăzilor și corpurilor de luptă ucrainene. Liderul de la Kiev a precizat că i-a prezentat lui Merz situația actuală de pe front și au discutat despre măsurile esențiale care pot consolida apărarea Ucrainei.

„Sunt recunoscător Germaniei pentru sprijinul său. De la începutul invaziei la scară largă, ajutorul german a salvat mii de vieți”, a scris Zelenski pe X. El a subliniat importanța sistemelor de apărare antiaeriană, a pachetelor militare și a sprijinului pentru reziliența țării. Cei doi lideri au discutat și despre cooperarea bilaterală și coordonarea pozițiilor Ucrainei pe plan european.

„Apreciez sfaturile sale și l-am asigurat pe Friedrich că Ucraina va face tot ce este necesar pentru a întări încrederea partenerilor”, a transmis Zelenski.