Burkina Faso și Mali interzic accesul cetățenilor americani

Anunțurile, făcute marți în declarații separate de miniștrii de externe ai celor două țări vest-africane, au marcat cea mai recentă întorsătură a relației tensionate dintre guvernele militare africane și SUA, potrivit The Guardian.

Pe 16 decembrie, Trump a extins restricțiile de călătorie anterioare la încă 20 de țări, inclusiv Mali, Burkina Faso și Niger, care sunt conduse de junte militare și au format o asociație separatistă de blocul regional, Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest.

„În conformitate cu principiul reciprocității, Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale informează comunitatea națională și internațională că, cu efect imediat, Guvernul Republicii Mali va aplica cetățenilor americani aceleași condiții și cerințe ca și cele impuse cetățenilor malieni”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe din Mali într-un comunicat.

O altă declarație semnată de ministrul afacerilor externe din Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traore, a invocat motive similare pentru interdicția impusă cetățenilor americani de a intra în Burkina Faso.

Interdicții impuse după atacul de la Washington DC

Casa Albă a menționat atacurile persistente ale grupărilor armate ca fiind unul dintre motivele interdicției de călătorie.

Interdicția extinsă impusă de SUA reprezintă o intensificare a represiunii luate de Trump în urma împușcării a doi membri ai Gărzii Naționale la Washington DC, pe 26 noiembrie.

Administrația Trump a evidențiat acest caz pentru a justifica înăsprirea suplimentară a controalelor asupra imigrației.

Anunțând interdicția la începutul acestei luni, care includea Mali și Burkina Faso, oficialii au declarat că restricțiile erau „necesare pentru a preveni intrarea cetățenilor străini despre care Statele Unite nu dispun de suficiente informații pentru a evalua riscurile pe care le prezintă. Este datoria președintelui să ia măsuri pentru a se asigura că cei care doresc să intre în țara noastră nu vor face rău poporului american”.

Mali și Burkina Faso s-au luptat să țină sub control grupările armate care s-au răspândit rapid în ambele țări.