Prima pagină » Știri externe » Burkina Faso și Mali interzic accesul cetățenilor americani

Burkina Faso și Mali interzic accesul cetățenilor americani

Mali și Burkina Faso au anunțat că vor interzice cetățenilor americani intrarea în țările lor, ca represalii pentru decizia lui Donald Trump de a interzice cetățenilor celor două state din Africa de Vest intrarea în SUA.
Burkina Faso și Mali interzic accesul cetățenilor americani
Sursa: Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
31 dec. 2025, 06:15, Știri externe

Anunțurile, făcute marți în declarații separate de miniștrii de externe ai celor două țări vest-africane, au marcat cea mai recentă întorsătură a relației tensionate dintre guvernele militare africane și SUA, potrivit The Guardian.

Pe 16 decembrie, Trump a extins restricțiile de călătorie anterioare la încă 20 de țări, inclusiv Mali, Burkina Faso și Niger, care sunt conduse de junte militare și au format o asociație separatistă de blocul regional, Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest.

„În conformitate cu principiul reciprocității, Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale informează comunitatea națională și internațională că, cu efect imediat, Guvernul Republicii Mali va aplica cetățenilor americani aceleași condiții și cerințe ca și cele impuse cetățenilor malieni”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe din Mali într-un comunicat.

O altă declarație semnată de ministrul afacerilor externe din Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traore, a invocat motive similare pentru interdicția impusă cetățenilor americani de a intra în Burkina Faso.

Interdicții impuse după atacul de la Washington DC

Casa Albă a menționat atacurile persistente ale grupărilor armate ca fiind unul dintre motivele interdicției de călătorie.

Interdicția extinsă impusă de SUA reprezintă o intensificare a represiunii luate de Trump în urma împușcării a doi membri ai Gărzii Naționale la Washington DC, pe 26 noiembrie.

Administrația Trump a evidențiat acest caz pentru a justifica înăsprirea suplimentară a controalelor asupra imigrației.

Anunțând interdicția la începutul acestei luni, care includea Mali și Burkina Faso, oficialii au declarat că restricțiile erau „necesare pentru a preveni intrarea cetățenilor străini despre care Statele Unite nu dispun de suficiente informații pentru a evalua riscurile pe care le prezintă. Este datoria președintelui să ia măsuri pentru a se asigura că cei care doresc să intre în țara noastră nu vor face rău poporului american”.

Mali și Burkina Faso s-au luptat să țină sub control grupările armate care s-au răspândit rapid în ambele țări.

Recomandarea video

Moda de Revelion: ce culori și texturi definesc ținutele de final de an
G4Media
De la faliment, la masa deciziilor: cum a ajuns Grecia lider al Eurogrupului, în timp ce România rămâne blocată în inflație și austeritate
Gandul
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Cancan
Primele imagini cu Dan Petrescu după ședințele de chimioterapie: cât de mult a slăbit și cum arată!
Prosport
Ilie Bolojan, bilanț al celor 6 luni de guvernare: „A trebuit să luăm mai multe măsuri dureroase pentru români. 2026 ar trebui să fie mai bun”
Libertatea
Cea mai bună rețetă de ciorbă de burtă pentru masa de Revelion. Varianta tradițională de zeci de ani
CSID
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Promotor