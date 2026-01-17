Incredibilul tunel în valoare de 9 miliarde de euro care leagă Europa de Africa a făcut un pas înainte

Se fac pași în direcția construirii unui tunel subacvatic în valoare de 8,8 miliarde de euro care să lege Europa de Africa. Discuțiile au început în 1979. Atunci Spania și Marocul au numit un comitet mixt pentru a investiga fezabilitatea proiectului, scrie Express.

Discuțiile au fost reluate în 2021. S-a anunțat că Marea Britanie și Marocul vor discuta despre construirea unei traversări între Gibraltar și Tanger. Acum, un studiu de fezabilitate realizat de experții germani în tuneluri Herrenknecht a ajuns la concluzia că forarea tunelului este „fezabilă din punct de vedere tehnic”.

Un plan va fi elaborat de firma spaniolă de consultanță Ineco până în 2027. Se speră ca acesta să fie aprobat de guvern în același an.

Mai adânc decât Tunelul Canalului Mânecii

Tunelul va avea o lungime de 42 de kilometri. Dintre aceștia, 27 de kilometri vor fi sub apă. Adâncimea maximă va fi de 420 de metri. Aceasta este o adâncime mult mai mare decât cea a Tunelului Canalului Mânecii. Acesta se află la doar 74 de metri sub nivelul mării.

Tunelul ar fi revoluționar pentru transportul de mărfuri între Europa și Africa. Călătoria de la Madrid la Casablanca ar dura de la 12 ore (mașină și feribot) la doar cinci ore și jumătate cu trenul.

Există conexiuni similare pe pasaje mai largi. Tunelul Canalului Mânecii are 48 de kilometri între Anglia și Franța. Podul Oresund are 16 kilometri între Danemarca și Suedia.

Provocări tehnice uriașe

Provocările legate de Strâmtoarea Gibraltar sunt numeroase. Aceasta este foarte adâncă, având peste 900 de metri. Curenții puternici ar face un pod „extrem de instabil”. Fundul strâmtorii este format din rocă dură. Aceasta face dificilă forarea unui tunel.

Strâmtoarea este o rută maritimă aglomerată. Orice pod sau tunel ar trebui construit astfel încât să nu afecteze rutele comerciale dintre Marea Mediterană și Atlantic. Orice proiect ar fi afectat de activitatea seismică din zonă. Acest lucru face ca o potențială structură să fie mai riscantă.