Continentul cu cea mai scăzută siguranță rutieră din lume. Unde se situează România?

Un accident mortal de mașină în Nigeria, în care a fost implicat fostul campion de box la categoria grea, Anthony Joshua, dar și două accidente de microbuz în Africa de Sud, petrecute la câteva zile distanță, în care au murit cel puțin 25 de pasageri, au scos în evidență situația precară a siguranței rutiere, potrivit Associated Press.

Peste 3.000 de persoane mor anual în accidente rutiere pe continentul african. Un raport Organizației Mondiale a Sănătății publicat în 2024, arată că numărul deceselor rutiere a crescut. Atât numărul accidentelor rutiere, dar și rata mortalității, fiind disproporțional de ridicate în Africa.

În medie, 26 de persoane mor în accidente rutiere, raportat la marja de 100.000 de locuitori. Media Globală, este de 18 decese, potrivit Comisiei Economice pentru Africa, din cadrul ONU.

În ciuda statisticilor ridicate legate de accidentele rutiere mortale, continentul african are un număr relativ mic de mașini. Cu toate acestea, străzile sunt împânzite de pietoni, biciclete, motociclete, care circulă laolată cu mașinile, autobuzele și camioanele. Multe țări de pe continentul african nu au spații separate pentru pietoni sau biciclete.

Perioada de sărbători dintre decembrie și ianuarie este cunoscută ca fiind una periculoasă, când un număr mare de oameni călătoresc pe rețelele rutiere suprasolicitate.

Autoritățile din Africa de Sud, care are unul dintre cele mai bune sisteme rutiere de pe continent, au raportat că, în luna ianuarie, numărul deceselor rutiere a scăzut ușor, în perioada sărbătorilor.

Cu toate acestea, în perioada 1 decembrie 2025 – 11 ianuarie 2026, cea mai avansată economie din Africa a înregistrat 1.427 de decese rutiere, cu o medie de peste 30 pe zi.

Unde se situează Europa?

În ceea ce privește continentul european, în 2024 peste 19.000 de cetățeni au murit în accidente rutiere. Țara cu cel mai ridicat număr de morți, era, la acea vreme, chiar România, cu 74 de decese, raportate la un milion de locuitori, potrivit unui raport al Parlamentului European.

Suntem urmați, îndeaproape de Bulgaria, cu un număr de 74 de decese raportate la un milion de locuitori, în 2024. Media UE a fost de 45 de decese rutiere la un milion de locuitori.