Amenințările lui Trump vor fi dezbătute în parlamentul Groenlandei: Nu vrem să fim americani

Parlamentul Groenlandei urmează să se reunească mai devreme pentru a fi dezbătută o reacție la declarațiile președintelui american Donald Trump, care a susținut că Statele Unite trebuie să preia controlul insulei arctice, au anunțat liderii partidelor parlamentare într-o declarație comună.

„Subliniem încă o dată dorința noastră ca disprețul SUA față de țara noastră să înceteze. Nu vrem să fim americani, nu vrem să fim danezi, vrem să fim groenlandezi”, se arată în declarația comună a liderilor politici groenlandezi.

Liderii au comunicat că dezbaterea are scopul protejării drepturilor cetățenilor groenlandezi în fața presiunilor externe.

O dată exactă pentru organizarea discuției nu a fost stabilită, parlamentul urmând să se reunească la începutul lunii februarie. Ultima reuniune a forului legislativ a avut loc în luna noiembrie.

Demersurile vin după ce președintele Trump a relansat ideea preluării Groenlandei, propunere făcută și în decursul primului său mandat la Casa Albă. Vineri, președintele Trump a anunțat că va interveni în Groenlanda, „fie dacă le place sau nu”. Acesta a motivat demersurile, susținând: „Dacă nu facem asta, Rusia sau China vor prelua Groenlanda și nu vom avea Rusia sau China drept vecini”