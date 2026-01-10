Prima pagină » Știrile zilei » Amenințările lui Trump vor fi dezbătute în parlamentul Groenlandei: Nu vrem să fim americani

Amenințările lui Trump vor fi dezbătute în parlamentul Groenlandei: Nu vrem să fim americani

Parlamentul Groenlandei urmează să se întâlnească pentru a dezbate răspunsul la amenințările administrației americane privind preluarea controlului asupra insulei, relatează Reuters.
Amenințările lui Trump vor fi dezbătute în parlamentul Groenlandei: Nu vrem să fim americani
Sursa foto: Pexels
Radu Mocanu
10 ian. 2026, 15:42, Știri externe

Parlamentul Groenlandei urmează să se reunească mai devreme pentru a fi dezbătută o reacție la declarațiile președintelui american Donald Trump, care a susținut că Statele Unite trebuie să preia controlul insulei arctice, au anunțat liderii partidelor parlamentare într-o declarație comună. 

„Subliniem încă o dată dorința noastră ca disprețul SUA față de țara noastră să înceteze. Nu vrem să fim americani, nu vrem să fim danezi, vrem să fim groenlandezi”, se arată în declarația comună a liderilor politici groenlandezi. 

Liderii au comunicat că dezbaterea are scopul protejării drepturilor cetățenilor groenlandezi în fața presiunilor externe. 

O dată exactă pentru organizarea discuției nu a fost stabilită, parlamentul urmând să se reunească la începutul lunii februarie. Ultima reuniune a forului legislativ a avut loc în luna noiembrie. 

Demersurile vin după ce președintele Trump a relansat ideea preluării Groenlandei, propunere făcută și în decursul primului său mandat la Casa Albă. Vineri, președintele Trump a anunțat că va interveni în Groenlanda, „fie dacă le place sau nu”. Acesta a motivat demersurile, susținând: „Dacă nu facem asta, Rusia sau China vor prelua Groenlanda și nu vom avea Rusia sau China drept vecini”

Recomandarea video

ANALIZĂ Trei ani în fruntea DNA, bile negre, bile albe / EXCLUSIV Șeful DNA, Marius Voineag: Am făcut dosarele Coldea, Iulian Dumitrescu, Buzatu, Piedone
G4Media
Cât i-ar lua unui român cu salariu minim să strângă bani pentru un apartament. Condiția ar fi să nu cheltuiască niciun leu, în tot acest timp
Gandul
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Cancan
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
Libertatea
Rețeta ciorbă „comunistă” de pește | Cum se gătește ciorba preferată a lui Nicolae Ceaușescu
CSID
Mașina care a bătut Dacia Bigster în competitia „MAȘINA ANULUI 2026”
Promotor