Africa plătește acum mai mult Chinei decât încasează din împrumuturi noi

Potrivit raportului inaugural al inițiativei, numeroase țări cu venituri mici și medii, în special din Africa, transferă acum către China mai mulți bani prin rambursări și dobânzi decât primesc sub formă de finanțare nouă din partea celei de-a doua economii a lumii. Schimbarea a coincis cu o creștere puternică a finanțării nete din partea instituțiilor multilaterale, care au devenit principala sursă de finanțare pentru dezvoltare atunci când sunt luate în calcul ieșirile legate de serviciul datoriei.

Analiza indică faptul că finanțatorii multilaterali și-au majorat finanțarea netă cu 124% în ultimul deceniu și furnizează în prezent 56% din fluxurile nete – echivalentul a 379 miliarde de dolari în perioada 2020–2024.

„Faptul că intră mai puține împrumuturi, dar că împrumuturile vechi din China trebuie în continuare plătite – aceasta este sursa ieșirilor”, a declarat David McNair, director executiv la ONE Data. În 2020–2024, cea mai recentă perioadă pentru care există date, Africa a fost regiunea cu cel mai mare impact: un influx de 30 miliarde de dolari în 2015–2019 s-a transformat într-un outflow de 22 miliarde de dolari.

Ajutorul SUA în scădere în administrația Trump

Raportul notează că datele nu includ reducerile care au intrat în vigoare în 2025. Închiderea Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în 2025 și scăderea alocărilor din partea altor țări dezvoltate au lovit deja economiile în curs de dezvoltare, în special din Africa, potrivit analizei. McNair a avertizat că, odată disponibile datele pentru 2025, acestea vor arăta probabil o diminuare puternică a fluxurilor de Asistență Oficială pentru Dezvoltare (ODA).

În evaluarea ONE Data, tendința este „un net negativ” pentru țările africane, pe fondul dificultăților de finanțare a serviciilor publice și a investițiilor. În același timp, reducerea dependenței de finanțarea externă ar putea stimula responsabilizarea internă, pe măsură ce guvernele se bazează mai mult pe resurse domestice.

Raportul mai evidențiază o scădere mai amplă a fluxurilor de finanțare bilaterală și a datoriei externe private – evoluții care, potrivit autorilor, ar putea fi accentuate de tăierile de ajutor începând cu 2025.