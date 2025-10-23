Franța emite al treilea mandat de arestare împotriva fostului președinte sirian Bashar al-Assad

Surse judiciare franceze au confirmat joi pentru AFP că mandatul semnat încă din iulie este ă noul mandat de arestare îl vizează pe Bashar al-Assad pentru presupusa sa implicare în atacurile chimice asupra localităților Adra, Douma și Ghouta de Est, desfășurate între 4 și 21 august 2013 în apropierea Damascului.

În urma acestor atacuri, aproximativ 450 de persoane au fost rănite, iar potrivit serviciilor de informații americane, peste 1.000 de civili au fost uciși prin expunere la gazul sarin.

Primul mandat de arestare în acest caz fusese emis în 2023, însă a fost anulat de Curtea Supremă a Franței în iulie, deoarece Assad se bucura încă de imunitate prezidențială.

După înlăturarea sa de la putere, în decembrie 2024, autoritățile franceze au reemis mandatul, care îl acuză acum oficial de complicitate la crime împotriva umanității și crime de război.

Bashar al-Assad a fost președintele Siriei între 2000 și 2024, s-a refugiat în Rusia împreună cu familia sa după ce în decembrie 2024 a fost înlăturat de la putere.