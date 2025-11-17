Comisarul pentru apărare: Trupele ucrainene ar putea ajuta la apărarea Uniunii Europene

„Ar fi bine ca armata ucraineană, testată în luptă, după restabilirea păcii în Ucraina, să fie pregătită să fie prezentă în toate țările din regiunea noastră de frontieră. Aceasta ar trebui să înceapă cu regiunea baltică și cu Lituania. Armata ucraineană ar sta alături de brigada germană și de batalioanele americane care se rotesc”, a declarat Kubilius la Vilnius.

În prezent, această perspectivă este foarte îndepărtată, potrivit Politico. Armata rusă continuă avansarea sângeroasă în estul Ucrainei.

Liderul rus Vladimir Putin nu a dat niciun semn că ar fi interesat de un compromis care să pună capăt conflictului.

Cu toate acestea, Ucraina are cea mai experimentată armată din Europa. Această experiență ar fi de neprețuit pentru alți aliați.

Apelul lui Kubilius vine în contextul în care promisiunile anterioare de a admite Ucraina în NATO s-au estompat. Motivul este rezistența din partea SUA și a altor aliați.

Kubilius, fost prim-ministru lituanian, a subliniat că orice desfășurare ucraineană nu ar submina trimiterea de către Germania a unei brigăzi blindate în Lituania. De asemenea, nu ar afecta prezența trupelor americane în regiune și nici prevederea comună de apărare a articolului 5 al NATO.

„Noi, lituanienii, am învățat din istoria noastră că este mai bine să ai mai multe garanții pentru securitatea ta”, a spus el. El a adăugat că articolul 5 din Tratatul NATO ar trebui să fie susținut de propriile dispoziții de securitate ale UE, „cu un mecanism clar de punere în aplicare”.