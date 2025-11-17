Avertismentul unui comisar UE: Putin ar putea fi gata să testeze Articolul 5 în următorii doi sau patru ani

În cadrul unei conferințe care a avut loc luni dimineață în capitala Lituaniei, Kubilius a avertizat că Rusia ar putea testa apărarea colectivă a NATO, prevăzută de Articolul 5 din Tratatul Alianței, „în următorii doi sau patru ani”, relatează The Guardian.

„Putem doar presupune că, într-un astfel de caz, statele baltice vor fi una dintre țintele preferate ale noii agresiuni a Kremlinului. Va fi o agresiune și împotriva întregii NATO și a întregii Uniuni Europene”, a spus el în cadrul conferinței.

Comisarul european a subliniat că urgența de a găsi soluții pentru apărarea regiunii baltice provine din „declarațiile publice ale serviciilor noastre de informații, inclusiv din Germania, Danemarca, Finlanda, Țările de Jos și din regiunea noastră, potrivit cărora Putin ar putea fi gata să testeze articolul 5 în următorii doi sau patru ani, înainte de 2030”.

Kubilius a mai spus că țările UE și NATO trebuie să învețe din experiența Ucrainei împotriva Rusiei și să-și accelereze planurile de apărare.

„Mesajul meu principal astăzi este: să întrebăm ucrainenii cum să fim pregătiți pentru apărare și cum ne pot ajuta să fim pregătiți”, a afirmat Kubilius.

Armata rusă este mai puternică decât era în 2022

Comisarul european a avertizat că „trebuie să ne amintim că, dacă va veni ziua X și Putin va decide să testeze articolul 5 undeva în regiunea baltică, ne vom confrunta cu agresiunea unei armate ruse testate în luptă, care este acum mult mai puternică decât era în februarie 2022 și care este capabilă să utilizeze milioane de drone”.

Articolul 5 din Tratatul NATO stipulează că „un atac armat împotriva unui membru al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord va fi considerat un atac împotriva tuturor”. Acest lucru înseamnă că Alianța, în ansamblu, ar trebui să vină în apărarea țării respective și să respingă agresiunea, ceea ce ar putea duce la un război pe teritoriul UE.