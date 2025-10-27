Ministra de externe a Coreei de Nord s-a întâlnit la Moscova cu Vladimir Putin

Șefa diplomației nord-coreene, Chon Son Hui, a fost primită luni la Kremlin de președintele rus Vladimir Putin, într-o nouă rundă de discuții care confirmă consolidarea relațiilor dintre Rusia și Coreea de Nord, potrivit AP.

Întâlnirea are loc la o lună după ce Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un s-au văzut la Beijing, la ceremonia militară ce a marcat 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Putin i-a transmis lui Chon Son Hui urări de bine pentru Kim Jong Un, amintind că discuțiile lor de la Beijing au fost „foarte călduroase”, potrivit imaginilor difuzate de televiziunile ruse.

Înaintea întâlnirii cu președintele rus, Chon Son Hui a discutat cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, care a lăudat trupele nord-coreene pentru „actele eroice” comise în sprijinul armatei ruse în regiunea Kursk, după incursiunea surpriză a forțelor ucrainene.

„Aceste fapte eroice vor întări și mai mult legăturile de prietenie și unitate istorică în lupta noastră comună pentru dreptate”, a spus Lavrov.

Diplomata nord-coreeană a salutat „progresele considerabile” în relațiile bilaterale și a reafirmat sprijinul „neclintit” al Phenianului pentru politica Rusiei de apărare a suveranității și integrității teritoriale.