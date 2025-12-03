Președintele Nicușor Dan după întâlnirea cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene: Am reafirmat angajamentul ferm al României pentru parcursul său pro-european

„Astăzi, am avut o discuție substanțială cu ambasadorii statelor membre ale UE la București. Am reafirmat angajamentul ferm al României pentru parcursul său pro-european și pentru consolidarea securității și apărării în actualul context geopolitic”, a notat miercuri, președintele României pe Facebook.

În cadrul discuțiilor, Dan a evidențiat importanța întăririi apărării europene, în completarea rolului NATO, și despre necesitatea implementării măsurilor din planul Defence Readiness 2030, creșterea mobilității militare și continuarea programului SAFE.

Despre componententa economică, președintele a transmis: „Am discutat, totodată, despre importanța consolidării competitivității economice europene și despre necesitatea unui buget ambițios al UE post 2027, care să mențină politicile de coeziune și agricultură ca piloni esențiali ai convergenței”.

„România va continua să se implice activ și constructiv în toate dezbaterile europene, pentru a identifica cele mai bune soluții la provocările actuale și viitoare”, a mai transmis președintele.

În încheiere, Nicușor Dan a mulțumit ambasadorilor pentru dialogul deschis și substanțial și și-a exprimat sprijinul pentru viitoarea Președinție cipriotă a Consiliului UE, precum și pentru partenerii danezi.