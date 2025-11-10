Nicușor Dan, despre domeniul în care România poate deveni hub regional de inovație și producție

Președintele României, Nicușor Dan, a deschis Conferința privind Cooperarea Industrială în Domeniul Apărării dintre Germania și România, organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), sub Înaltul Patronaj al Administrației Prezidențiale. Șeful statului a subliniat potențialul uriaș al colaborării dintre cele două țări și rolul strategic pe care România îl poate juca în industria europeană de apărare.

„Este o onoare pentru mine să ofer Patronajul acestui eveniment și să fiu cu dumneavoastră în această dimineață”, a spus Nicușor Dan, precizând că parteneriatul româno-german are o componentă solidă în economie: Germania este principalul investitor străin din România, cu investiții de 17 miliarde de euro și peste 235.000 de români angajați în companii germane.

Președintele a vorbit despre contextul european actual, în care industria de apărare trebuie accelerată, transformând o situație nedorită într-o oportunitate majoră pentru România. A dat exemplul investiției Rheinmetall în fabrica de pulberi, despre care a spus că va genera lanțuri locale de aprovizionare și transfer de tehnologie.

Avantajele investiției Rheinmetall în fabrica de pulberi

„Fabrica de pulberi este o investiție, dar această investiție va avea nevoie de lanțuri de aprovizionare care vor fi locale. Nu vorbim de relocare, vorbim des construirea comună de capabilități. Cred ca România are toate datele de a deveni un hub de inovație și producție în industria de apărare. Are o tradiție. Asta înseamnă ca există oameni, chiar dacă companiile noastre care vin dintr-o epocă în care România producea și exporta mult, totuși aceste companii au oameni care au încă o expertiză care poate să fie folosită. Aci 235 de mii de oameni dovedesc ca în România avem oameni calificați.”, a punctat acesta.

Avantajele României

Nicușor Dan a argumentat că România are toate premisele pentru a deveni un hub de inovație și producție în domeniul apărării în Europa de Sud-Est. A enumerat tradiția industrială, forța de muncă calificată, progresul tehnologic și experiența acumulată în sectorul auto, a cărei expertiză este tot mai relevantă pentru cerințele actuale ale industriei de apărare.

Un alt avantaj îl reprezintă infrastructura moștenită de la vechile fabrici de profil, care permite dezvoltarea accelerată a unor facilități noi, fără a porni de la zero.

„Avem o oportunitate de colaborare, iar know-how-ul, investițiile și o abordare nouă pot revitaliza rapid industria românească de apărare. Iar banii există, prin programul SAFE și cele ce vor urma”, a mai spus președintele.