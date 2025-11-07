Sicriul Domnitorului Grigore Alexandru Ghyka va fi depus la Palatul Cotroceni

Președintele României, Nicușor Dan, a decis ca sicriul cu rămășițele pământești ale ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka, să fie depus duminică, 9 noiembrie 2025, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, ca semn de profund respect pentru personalitatea care a inițiat unele dintre cele mai importante reforme ale secolului al XIX-lea.

Domn al Moldovei în două rânduri, între 1849–1853 și 1854–1856, Ghyka a fost unul dintre reformatorii decisivi ai epocii premergătoare Unirii Principatelor. A pus interesul public mai presus de cel personal și a promovat modernizarea statului prin măsuri considerate vizionare pentru timpul său. În timpul domniei sale au fost adoptate reforme importante, precum dezrobirea romilor, abolirea cenzurii și reducerea taxelor comerciale. Tot el a înființat Jandarmeria Română, după model francez, și a finanțat din fonduri proprii prima maternitate publică din țară, Institutul Gregorian.

„Prin repatrierea rămășițelor pământești ale Domnitorului Ghyka, statul român face un gest de restituire morală și de prețuire a unei personalități unice”, transmite Administrația Prezidențială.

Ceremonialul reprezintă un moment simbolic în care România își reconectează prezentul cu istoria reformatoare care a pus bazele modernizării națiunii.

Președintele Nicușor Dan va susține o alocuțiune în cadrul ceremoniei, programată în jurul orei 12:00. Evenimentul va fi transmis prin sistemul unic de transmisiune în direct și pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Publicul larg va putea aduce un omagiu Domnitorului Ghyka între orele 10:00 și 20:00, la Palatul Cotroceni. Accesul se face pe la Poarta Leu Pietonal, iar ieșirea pe la poarta principală din Bulevardul Profesor Dr. Gheorghe Marinescu.

Nu este permis accesul cu flori sau lumânări în interiorul Palatului Cotroceni. Acestea pot fi depuse în pridvorul Bisericii Cotroceni.

Vizitatorii sunt rugați să respecte instrucțiunile personalului Administrației Prezidențiale și ale SPP și să nu aducă obiecte personale precum volume, scrisori sau fotografii.