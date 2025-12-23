Prima pagină » Social » Prognoză ANM: Revelion cu frig, ninsori și ploi. Cum va fi vremea de Crăciun

Prognoză ANM: Revelion cu frig, ninsori și ploi. Cum va fi vremea de Crăciun

Temperaturile în următoarea lună vor fi apropiate de normal la finalul lunii decembrie, însă în primele săptămâni din ianuarie valorile termice vor coborî sub mediile multianuale, în timp ce precipitațiile vor deveni mai frecvente, mai ales sub formă de ninsoare în zonele montane și în regiunile extracarpatice.
Prognoză ANM: Revelion cu frig, ninsori și ploi. Cum va fi vremea de Crăciun
Sursă foto: AI
Gabriel Pecheanu
23 dec. 2025, 07:37, Social

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 22 decembrie 2025 – 19 ianuarie 2026, realizată pe baza datelor furnizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Estimările vizează abaterile temperaturilor și ale cantităților de precipitații față de media perioadei 2005–2024.

Vreme apropiată de normal până la final de an, cu diferențe regionale

În săptămâna 22–29 decembrie 2025, temperaturile se vor situa, în general, în jurul valorilor normale pentru această perioadă. ANM anunță posibil valori ușor mai scăzute în regiunile extracarpatice, în timp ce în zonele intracarpatice temperaturile ar putea fi ușor mai ridicate decât media.

În privința precipitațiilor, regimul pluviometric va fi excedentar în extremitatea de sud-vest a țării, deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest se va menține apropiat de normal.

Răcire accentuată după Revelion

Pentru intervalul 29 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, meteorologii prognozează temperaturi medii mai coborâte decât cele normale la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi, în schimb, apropiate de mediile specifice perioadei, în toate regiunile.

Răcirea va continua și în săptămâna 5–12 ianuarie 2026, când valorile termice medii vor rămâne ușor sub normalul climatologic în toată țara. În acest interval, precipitațiile vor fi ușor excedentare în cea mai mare parte a teritoriului.

Final de interval cu temperaturi apropiate de normal la munte

În săptămâna 12–19 ianuarie 2026, temperaturile vor fi apropiate de valorile normale în zonele montane și în sud-estul țării, în timp ce în restul regiunilor se vor menține ușor sub mediile multianuale. Regimul precipitațiilor va fi ușor excedentar în regiunile extracarpatice și apropiat de normal în celelalte zone.

ANM precizează că această prognoză pe termen mediu nu poate anticipa fenomenele extreme de scurtă durată, precum viscolele sau episoadele de ger accentuat, care vor fi anunțate separat prin avertizări nowcasting.

Recomandarea video

EXCLUSIV Chipurile legionarilor Radu Gyr, Valeriu Gafencu și Ilie Lăcătușu, pictate pe o capelă din Apărătorii Patriei, în București
G4Media
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
Oana Mizil a fugit din țară cu fetița! Unde se ascunde acum fosta iubită a lui Marian Vanghelie
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport
Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației, potrivit unor surse politice
Libertatea
Astrologul Mariana Cojocaru a prezis care va fi zodia norocoasă pentru următorii 7 ani. Va avea succes pe toate planurile
CSID
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Promotor