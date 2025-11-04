Rămășițele Domnitorului Grigore Alexandru Ghyka, întemeietorul Jandarmeriei Române, aduse în țară

Deshumarea va avea loc pe vineri, într-o ceremonie religioasă la care vor participa membrii familiei Ghyka, Ioana Bivolaru, ambasador al României la Paris, reprezentanți ai Jandarmeriei Franceze și ai Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Sicriul va ajunge în România în aceeași zi, la ora 20:30, cu o cursă Tarom din Paris, și va fi depus la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, sediul IJJ București. Ceremoniile oficiale și comemorative se vor desfășura între 8 și 12 noiembrie, în București, Focșani și Iași, unde Domnitorul va fi reînhumat.

Grigore Alexandru Ghyka a domnit între 1849 și 1856 și este recunoscut pentru reformele sale sociale și administrative, printre care fondarea Jandarmeriei Române, dezrobirea romilor, abolirea cenzurii, înființarea primei maternități publice și reducerea taxelor comerciale.

Evenimentul este organizat de Jandarmeria Română și familia Ghyka.