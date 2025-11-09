Sicriul cu rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica a fost depus astăzi la Palatul Cotroceni

După mai bine de un secol și jumătate, rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica (1807-1857), ultimul conducător al Moldovei și unul dintre marii reformatori ai secolului al XIX-lea, au fost aduse în România.

Sicriul său a fost depus duminică, 9 noiembrie 2025, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, așa cum era menționat și în comunicatul de presă oficial.

Acest moment face parte dintr-un program de ceremonii oficiale și comemorative organizate între 8 și 12 noiembrie, cu prilejul repatrierii domnitorului, la 168 de ani de la moartea sa.

Publicul va avea acces la Complexul „Palat Cotroceni” pentru a aduce un omagiu fostului domnitor între orele 10:00 și 20:00, pe baza unui act de identitate.

Pentru a intra în Complexul Cotroceni, vizitatorii vor trece printr-un control de securitate, atât personal, cât și al bagajelor, la cererea personalului de pază.

Accesul se face pe la Poarta Leu Pietonal (Bulevardul Geniului nr. 1-3), iar ieșirea se realizează prin poarta principală de pe Bulevardul Profesor Doctor Gheorghe Marinescu.

Nu este permisă intrarea în clădire cu flori sau lumânări, iar acestea nu pot fi depuse direct la catafalc. Cei care doresc pot lăsa florile sau lumânările în pridvorul Bisericii Cotroceni.

Persoanele care vin să aducă un omagiu sunt rugate:

să urmeze regulile de ordine interioară și să coopereze cu echipele Serviciului de Protecție și Pază în timpul verificărilor

să respecte programul stabilit, traseul impus și instrucțiunile personalului Administrației Prezidențiale și ale SPP

să nu aducă obiecte personale precum cărți, scrisori, fotografii, ilustrate sau documente

La sosirea cortegiului funerar au fost prezenți managerul ONB, Daniel Jinga, reprezentanți ai Jandarmeriei Române, instituție înființată chiar în timpul domniei lui Ghica, precum și membri ai Familiei Ghica, printre care Mihai Ghica, descendent al domnitorului.

Rămășițele lui Grigore Alexandru Ghica au fost aduse vineri din Franța, de la cimitirul din Le Mee-sur-Seine, după o slujbă religioasă la care au luat parte reprezentanți ai familiei, ambasadorul României la Paris, Ioana Bivolaru, generalul Andre Petillot, director general adjunct al Jandarmeriei Franceze, și oficiali ai Jandarmeriei Române.

În România, ceremoniile vor include momente cu onoruri militare, desfășurate în mai multe orașe, inclusiv București, Focșani și Iași, locul unde domnitorul va fi reînhumat.

Evenimentul a fost organizat de Jandarmeria Română și Familia Ghica, în parteneriat cu Opera Națională București, Primăria Municipiului Iași, Consiliul Județean Vrancea, Primăria Focșani, Televiziunea Română, TAROM și Ministerul Afacerilor Interne, cu sprijinul Ambasadei României la Paris.

Cine a fost Grigore Alexandru Ghica

Grigore Alexandru Ghica a fost domn al Moldovei între anii 1849 și 1856 și una dintre personalitățile cele mai vizionare ale secolului al XIX-lea.

El a deschis drumul Unirii Principatelor și a susținut principii care au stat la baza societății moderne, precum libertatea, justiția socială și demnitatea.

Grigore Alexandru Ghica a promovat reforme importante, printre care dezrobirea romilor, abolirea cenzurii, dezvoltarea serviciilor publice și adoptarea unui model de guvernare inspirat din marile democrații ale Europei.

Evenimentul de astăzi, de depunere a sicriului domnitorului, este un gest de recunoștință națională, în amintirea unui lider care a pus bazele statului român modern.