Cum elimini cu ușurință pietrele la amigdale sau calculii din amigdale

Amigdalele sunt organe situate în partea din spate a gâtului. Deși funcția lor principală este legată de sistemul imunitar, experții nu confirmă pe deplin acest lucru. Această zonă a corpului este alcătuită din mici pliuri și cavități unde se acumulează adesea bacterii și resturi alimentare, ducând la formarea de pietre la amigdale atunci când aceste depozite se mineralizează, scrie El Economista.

Remediul casnic

Am menționat deja că aceste pietre la rinichi nu sunt periculoase pentru sănătate, dar cu siguranță pot fi foarte supărătoare. Prin urmare, este important să prevenim formarea lor și, mai presus de toate, să știm cum să scăpăm cu ușurință de ele odată ce au apărut. Printre numeroasele remedii disponibile, unul iese în evidență: oțetul de mere .

Mulți experți confirmă că gargara cu oțet de mere diluat poate ajuta la descompunerea pietrelor la amigdale. Pentru a face acest lucru, amestecați o lingură de oțet de mere cu o cană de apă caldă și faceți gargară. Repetarea acestui proces de trei ori pe zi, timp de câteva zile, poate ajuta la eliminarea acestei afecțiuni neplăcute.

Riscurile gargarei cu oțet de mere

Totuși, în ciuda efectelor sale pozitive temporare, realitatea este că, dacă este utilizat pentru o perioadă foarte lungă de timp, poate provoca unele daune smalțului dentar și chiar iritații la nivelul gâtului și esofagului.

În orice caz, igiena orală precară, infecțiile recurente ale gâtului și chiar amigdalele mărite pot fi unele dintre principalele cauze ale pietrelor la amigdale. Dacă este un simptom foarte frecvent, cel mai bine este să luați în considerare tratamente medicale, cum ar fi medicamentele eliberate pe bază de rețetă, care pot ajuta la eliminarea lor.