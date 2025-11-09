Sicriul domnitorului Grigore Alexandru Ghica va fi luni la Muzeul Vrancei din Focșani

Sicriul domnitorului Grigore Alexandru Ghica, repatriat la 168 de ani de la moartea sa, va fi depus luni la Muzeul Vrancei din Focșani.

Primăria Focșani a anunțat că orașul va fi una dintre opririle simbolice ale cortegiului funerar. De la ora 14.00, în Piața Unirii din Focşani, este programat un ceremonial militar și religios pentru a aduce un ultim omagiu Domnului Moldovei.

„Municipiul Focșani a fost ales datorită legăturilor istorice cu familia domnului – aici trăiește descendentul său, Mihai Ghica, dar și a însemnătății deosebite pe care o are acest oraș în istoria națională și în tradiția Jandarmeriei Române”, transmite primăria.

Evenimentul va fi marcat de prezența Gărzii de Onoare și a Drapelului de Luptă al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, iat atmosfera va fi întregită de muzica militară reprezentativă a Jandarmeriei Române.

După ceremonial, cortegiul se va deplasa până la Muzeul Vrancei, unde sicriul va fi depus pe un catafalc şi va putea fi vizitat de public până miercuri, 12 noiembrie 2025, când va fi reluată deplasarea către Iași.

„În semn de respect şi recunoştinţă, persoanele care doresc, vor putea depune jerbe sau coroane de flori în locul special amenajat de la Muzeul Vrancei. Acestea vor fi ulterior transportate şi depuse la mormântul Domnului Moldovei, după ceremonia de reînhumare de la Iaşi”, anunță autoritățile locale.