Nicușor Dan, despre propunerea USR pentru Avocatul Poporului: Mi se pare în regulă

„E o doamnă pe care nu o cunoșteam. Am solicitat referințe, am primit referințe pozitive despre domnia sa. Mi se pare în regulă. Adică, eu cred că această instituție a statului român trebuie să-și respecte numele, ~al poporului~”, spune Nicușor Dan, întrebat într-o conferință de presă despre propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului.

El a criticat actualul Avocat al Poporului, Renate Weber.

„Ce am văzut, din păcate, la doamna Renate Weber, n-a prea fost ~al poporului~. Inclusiv a fost o sesizare foarte frumos elaborată, pe care am mai văzut-o prin puncte de vedere în instanțe ale dezvoltatorilor imobiliari, care ajuta ~poporul dezvoltatorilor imobiliari~”, încheie Dan.

USR a anunță săptămâna trecută că o propune pe Roxana Rizoiu pentru poziția de Avocat al Poporului. Reprezentanții partidului susțin că ea nu este și nici nu a fost membru al vreunui partid politic.

Potrivit Digi24TV, Rizoiu apare alături de alte zeci de persoane pe lista de împrumuturi pe care Nicușor Dan le-a primit în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale. Aceasta l-a împrumutat pe actualul șef al statului cu 120.000 de lei pentru activitatea electorală. De asemenea, ea s-a pensionat la 50 de ani și beneficiază în prezent de o pensie specială de aproximativ 28.000 de lei/ lună.