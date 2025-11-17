Rusia trece un fost premier și un economist pe lista „extremiștilor”

Instituția a inclus numele lui Mihail Kasianov și Serghei Guriyev pe o listă care conține deja 19.131 de persoane și 823 de organizații, informează Reuters.

De la începutul Războiului din Ucraina, evidența acestei liste s-a extins considerabil, cu persoane sau entități considerate de Kremlin drept implicate în activități anti-statale.

Mihail Kasianov a fost premier al Rusiei în primii patru ani ai conducerii lui Vladimir Putin, fiind demis înainte ca Putin să își câștige al doilea mandat, în februarie 2024. Kasianov a intrat în opoziție, iar ca urmare a începerii Războiul din Ucraina, acesta a părăsit Rusia. În noiembrie 2023, acesta fusese deja desemnat „agent străin”.

Economistul Serghei Guriyev, fost economist-șef al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și în prezent decan al London Business School, a criticat în mod deschis regimul de la Moscova, încurajând guvernele occidentale să înăsprească sancțiunile asupra Rusiei.

Serviciul Federal de Monitorizare Financiară al Federației Ruse sau Rosfinmonitoring este instituția de combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, iar odată înscrise în acest registru, autoritățile ruse pot îngheța conturile bancare ale persoanelor vizate.