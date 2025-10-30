Zelenski cere lumii să nu-și întoarcă privirea: „Moscova vrea să distrugă totul”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut comunității internaționale și lumii democratice să nu-și întoarcă privirea de la atrocitățile comise de Rusia.

Într-un mesaj publicat joi pe X, liderul de la Kiev a acuzat Moscova că „vrea să distrugă totul” și a cerut sancțiuni suplimentare asupra Rusiei: „Contăm pe America, Europa și țările G7 să nu ignore intenția Moscovei de a distruge totul. Sunt necesari pași noi pentru a crește presiunea asupra industriei petroliere și gaziere a Rusiei, asupra sistemului său financiar și prin sancțiuni secundare împotriva celor care finanțează acest război”.

In many of our regions, emergency and rescue operations are still underway after last night’s Russian attack. It was a complex, combined strike: the enemy used more than 650 drones and over fifty missiles of various types, including ballistic and aeroballistic ones. Many were… pic.twitter.com/UHBzWrUOoY — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 30, 2025

Printre victime se află și copii

Apelul vine după o noapte de teroare: Rusia a lansat peste 650 de drone kamikaze și peste 50 de rachete, inclusiv balistice și aerobalistice, într-un atac coordonat asupra Ucrainei. Ținte civile și infrastructura energetică au fost lovite în mai multe regiuni: Zaporizhzhia, Vinnytsia, Mykolaiv, Dnipro, Cherkasy, Lviv și Kiev.

Bilanțul provizoriu indică cel puțin doi morți și zeci de răniți, printre care cinci copii. În Zaporizhzhia, un cămin studențesc a fost distrus, iar la Ladyjin, un băiat de șapte ani se zbate între viață și moarte. Potrivit autorităților regionale, o fetiță de aceeași vârstă, rănită grav în atacul aerian, a murit în cursul zilei de joi la spitalul din Viniția. Autoritățile ucrainene se luptă să restabilească alimentarea cu energie și apă în regiunile afectate.

Apel disperat al Kievului către lume

În timp ce echipele de salvare continuă să caute supraviețuitori sub dărâmături, Zelenski a cerut din nou comunității internaționale să nu lase Ucraina singură într-un război care „nu este doar pentru teritoriu, ci pentru dreptul de a trăi”.

„Rusia continuă războiul terorist împotriva vieții însăși”, a scris liderul ucrainean, adăugând că fiecare atac asupra civililor trebuie să se întoarcă împotriva Moscovei prin sancțiuni concrete și izolare totală.