Stenograme: „Putin să-l felicite pe Trump pentru Gaza. Să-i spună că Rusia l-a susținut și că îl respectă” Cum îi sfătuia Witkoff pe ruși să îl abordeze pe Trump – Bloomberg

Într-o convorbire telefonică din 14 octombrie, care a durat puțin peste cinci minute, Witkoff l-a sfătuit pe Yuri Ushakov, principalul consilier al lui Putin în materie de politică externă, cu privire la modul în care liderul rus ar trebui să abordeze problema cu Trump. Sfaturile sale includeau sugestii privind organizarea unei convorbiri telefonice între Trump și Putin înainte de vizita lui Zelenski la Casa Albă, care urma să aibă loc mai târziu în acea săptămână, și utilizarea acordului privind Gaza ca punct de plecare.

„Am elaborat un plan Trump în 20 de puncte pentru pace și mă gândesc că am putea face același lucru și cu dumneavoastră”, i-a spus Witkoff lui Ushakov, potrivit unei înregistrări a conversației analizate și transcrise de Bloomberg.

Conversația oferă pentru prima dată o perspectivă directă asupra tacticii recente a lui Witkoff în negocierile cu Rusia și asupra a ceea ce pare a fi geneza propunerii de pace în 28 de puncte care a apărut recent. Putin a declarat luna aceasta că consideră că planul SUA ar putea fi utilizat ca bază pentru un acord de pace.

Atitudinea lui Putin față de Rusia era negativă

La momentul convorbirii dintre Witkoff și Ushakov, Trump se bucura de succesul eforturilor sale de a pune capăt războiului din Gaza. Cu o zi înainte, el devenise primul președinte american care se adresase Knessetului israelian din 2008, după ce obținuse eliberarea ultimilor 20 de ostatici în viață deținuți de Hamas. Atitudinea lui Trump față de Putin părea însă să se înrăutățească. În timp ce se pregătea pentru întâlnirea cu Zelenski din 17 octombrie, el lua în considerare furnizarea Ucrainei cu rachete Tomahawk cu rază mai lungă de acțiune, discutând noi sancțiuni împotriva Rusiei și exprimându-și frustrarea față de Putin.

„Nu știu de ce continuă acest război. Pur și simplu nu vrea să pună capăt războiului. Și cred că asta îl face să arate foarte rău”, a declarat Trump pe 14 octombrie, în aceeași zi în care Witkoff a vorbit cu Ushakov.

În timpul convorbirii telefonice cu Ushakov, Witkoff i-a spus omologului său rus că îl respectă profund pe Putin și că i-a spus lui Trump că, în opinia sa, Rusia a dorit întotdeauna un acord de pace. Trimisul special al SUA a menționat vizita viitoare a lui Zelenski și a sugerat că Putin ar putea vorbi cu Trump înainte de această întâlnire.

„Zelenski vine vineri la Casa Albă. Voi participa la această întâlnire pentru că vor să fiu acolo, dar cred că, dacă este posibil, ar trebui să avem convorbirea cu șeful tău înainte de întâlnirea de vineri”, a spus Witkoff.

Rușii cereau sfaturi pentru al aborda pe Trump

Ushakov l-a întrebat pe Witkoff dacă ar fi „util” ca Putin să-l sune pe Trump. Witkoff a răspuns afirmativ.

De asemenea, i-a recomandat lui Putin să-l felicite pe Trump pentru acordul de pace din Gaza, să-i spună că Rusia l-a susținut și că îl respectă pe președinte ca om al păcii. „Din acest punct de vedere, va fi o convorbire foarte bună”, a spus Witkoff.

„Iată ce cred că ar fi extraordinar”, a adăugat Witkoff. „Poate că îi va spune președintelui Trump: știți, Steve și Yuri au discutat un plan de pace foarte similar, în 20 de puncte, și credem că acesta ar putea schimba puțin lucrurile, suntem deschiși la astfel de lucruri.”

Ushakov părea să ia în considerare o parte din sfaturi. Putin „îl va felicita” și va spune „Domnul Trump este un adevărat om al păcii”, a spus el.

Trump și Putin au purtat convorbirea telefonică două zile mai târziu, la cererea Rusiei, iar președintele SUA a descris conversația de două ore și jumătate ca fiind „foarte productivă”.

Întrebat despre stilul nonconvețional a lui Witkoff, Trump a spus că nu a analizat convorbirea, dar că a auzit că a fost o „negociere standard”.

Ce spuneau rușii

Pe 29 octombrie, Dmitriev și Ushakov au discutat la telefon în limba rusă și au dezbătut cât de ferm ar trebui Moscova să-și impună cererile în orice propunere de pace, potrivit unei alte înregistrări analizate de Bloomberg.

În timp ce cei doi consilieri ai lui Putin au luat în considerare diverse opțiuni, Ushakov a susținut că ar trebui să ceară „maximumul” în propunerile adresate Casei Albe.

El și-a exprimat îngrijorarea față de faptul că SUA ar putea interpreta greșit orice propunere și ar putea elimina anumite elemente, dar apoi ar putea pretinde că există un acord, ceea ce ar risca să pună capăt negocierilor, i-a spus el colegului său.

Dmitriev, care conduce și Fondul Rus de Investiții Directe, a sugerat să se trimită un document în mod informal și a spus că era încrezător că, chiar dacă SUA nu ar accepta în totalitate versiunea Rusiei, ar face cel puțin ceva foarte apropiat de aceasta.

Ulterior, el l-a asigurat pe Ushakov că se va ține de ceea ce i s-a spus să spună și că Ushakov ar putea discuta documentul mai târziu cu „Steve”.

Bloomberg nu a putut confirma exact ce propuneri a împărtășit Rusia cu SUA și în ce măsură acestea au influențat planul final în 28 de puncte.

Reuters: Planul de pace al SUA pentru Ucraina s-a inspirat dintr-un document rus, spun surse

Un material separat al Reuters din acestă dimineață precizează însă că planul de pace în 28 de puncte susținut de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care a fost făcut public săptămâna trecută, s-a inspirat dintr-un document redactat de Rusia și prezentat administrației Trump în octombrie, potrivit trei surse familiarizate cu acest subiect.

Rușii au împărtășit documentul, care prezenta condițiile Moscovei pentru încheierea războiului, cu înalți oficiali americani la mijlocul lunii octombrie, în urma unei întâlniri între președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Zelenski la Washington, au spus sursele Reuters.

Documentul, o comunicare neoficială cunoscută în limbajul diplomatic sub denumirea de „non-paper”, conținea formulări pe care guvernul rus le-a prezentat anterior la masa negocierilor, inclusiv concesii pe care Ucraina le-a respins, cum ar fi cedarea unei părți semnificative din teritoriul său din est.

Aceasta este prima confirmare că documentul a constituit o contribuție esențială la planul de pace în 28 de puncte.

De atunci, însă, Ucraina a fost supusă unei presiuni severe pentru a accepta propunerea elaborată de Witkoff cu ajutorul omologilor săi de la Kremlin. Oficialii americani au amenințat că vor întrerupe sprijinul crucial în materie de informații acordat armatei ucrainene dacă Zelenski refuză să accepte propunerea, deși Kievul a obținut între timp unele concesii și a convins SUA să încetinească ritmul negocierilor, în urma discuțiilor de duminică cu secretarul de stat Marco Rubio.