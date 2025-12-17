Documente inedite despre Revoluția din 1989, publicate de Arhivele Naționale: ordinele lui Ceaușescu din 17 decembrie

Arhivele Naționale ale României au pus la dispoziția publicului două documente istorice esențiale privind evenimentele de la Timișoara din decembrie 1989, păstrate în fondul CC al PCR – Cancelarie. Documentele oferă detalii despre deciziile luate de conducerea comunistă și despre ordinele date direct de Nicolae Ceaușescu pentru reprimarea manifestațiilor.

Stenograma ședinței CPEx din 17 decembrie 1989

Primul document este stenograma ședinței Comitetului Politic Executiv din 17 decembrie 1989, reconstituită din memorie de stenografa Maria Ionescu și dactilografiată la 4 ianuarie 1990. Documentul a fost redactat după căderea regimului comunist și predat Cancelariei CC al PCR.

Potrivit Arhivelor Naționale, stenograma are un caracter parțial și subiectiv, fiind realizată la aproximativ două săptămâni de la evenimente și după procesul de la Târgoviște. Cu toate acestea, documentul reprezintă un izvor istoric important, oferind informații despre modul în care membrii CPEx percepeau situația de la Timișoara.

În document apar referiri directe la ordinul de a se trage în manifestanți, dat de Nicolae Ceaușescu înainte de plecarea sa în Iran, precum și la poziția generalului Vasile Milea față de această dispoziție.

Teleconferința prezidată de Nicolae Ceaușescu

Cel de-al doilea document face referire la teleconferința din 17 decembrie 1989, prezidată de Nicolae Ceaușescu, în care liderul comunist vorbește despre presupusa implicare a „agenților străini” și a „cercurilor antisocialiste din Est și Vest” în revolta de la Timișoara.

În cadrul acestei teleconferințe, Ceaușescu a decis instituirea stării de necesitate, înarmarea tuturor unităților Ministerului de Interne, inclusiv miliția, trupele de securitate și grănicerii, cu armament de luptă și muniție reală, pregătirea și înarmarea gărzilor muncitorești, oprirea intrării turiștilor străini în România și suspendarea micului trafic de frontieră, precum și mobilizarea activului de partid, a armatei și a structurilor de interne pentru reprimarea protestelor.

Documente-cheie pentru înțelegerea Revoluției Române

Arhivele Naționale subliniază că, deși nu își propun stabilirea unei cronologii complete a evenimentelor, publicarea acestor documente are scopul de a sprijini clarificarea unor aspecte esențiale ale Revoluției din 1989, inclusiv responsabilitatea deciziilor politice și militare.