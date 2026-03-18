Iași: Doi bărbați, trimiși în judecată după ce au violat o femeie, au lovit-o și au abandonat-o pe un câmp, unde a murit

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, procurorii au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaţilor P.N. şi A.V., cercetaţi pentru omor și viol.

Din recehzitoriu reiese că în 28 octombrie 2025, în intervalul orar 17:00-20:00, cei doi inculpați au constrâns-o pe victimă, o persoană vulnerabilă din cauza vârstei înaintate şi aflată într-o stare avansată de ebrietate) să se deplaseze cu ei pe un teren viran.

Aici, cei doi au întreținut relații sexuale prin constrângere fizică cu victima, apoi au lovit-o, provocându-i un traumatism de coloană vertebrală, fapt ce a dus la imposibilitatea victimei de a se deplasa. Au abandonat-o pe femeie dezbrăcată pe câmp, unde aceasta a murit după câteva ore ca urmare a insuficienţei cardio-respiratorii acute, consecinţa hipotermiei.

Rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis spre soluţionare la Tribunalul Iaşi.