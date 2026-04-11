O universitate interzice accesul bărbaților în anumite zone pentru a asigura confortul femeilor

Inițiativa vizează o universitate din California de Sud, sala Robinson de la Centrul Lyon. Programul se desfășoară luni și miercuri, între orele 10 și 11 dimineața. A fost lansată ca fază experimentală, pentru a testa dacă există cerere suficientă din partea studenților, conform Fox News.

Organizația SAGE – Adunarea Studenților pentru Emanciparea de Gen – a pornit de la mărturiile femeilor și studenților non-binari care se simt inconfortabil în sala de sport. „Fie că sunt abordate în mod regulat, fie că oamenii le privesc. În timp, acel disconfort le determină să renunțe cu totul”, a declarat Jana Alnajjar, coordonatoarea de advocacy a SAGE.

Mengze Wu, studentă în ultimul an la neuroștiințe a confirmat experiența: „Nu reușesc să ocup mult spațiu decât dacă mă afirm cu adevărat. Și chiar și așa, mă confrunt cu multe obstacole în a mă simți complet confortabilă.”

Tensiune între inițiativă și politica universității

Inițiativa se lovește de o contradicție: sala trebuie să rămână deschisă tuturor, conform politicii USC și reglementărilor federale privind DEI. „Au existat multe discuții contradictorii cu privire la faptul dacă aceasta ar fi o opțiune viabilă”, a recunoscut Alnajjar.

Un purtător de cuvânt al USC Student Life a clarificat: „Acest program este sponsorizat de consiliul studenților de licență și este deschis tuturor studenților, în conformitate cu politica universității.”

„Nici măcar nu ar trebui să existe un loc special pentru femei”

Nu toți studenții văd inițiativa ca pe o soluție. Hannah Lee, studentă la inginerie biomedicală, consideră că simpla dezbatere despre necesitatea unui astfel de spațiu dezvăluie o problemă mai profundă. „Faptul că ne gândim că e o idee bună arată sistemic că există o problemă mai mare. Ar trebui să fie incluziv pentru toată lumea”, a spus Lee.