O universitate interzice accesul bărbaților în anumite zone pentru a asigura confortul femeilor

Universitatea din California de Sud testează un spațiu de antrenament exclusiv pentru femei și studenți non-binari, două ore pe săptămână, la inițiativa organizației studențești SAGE.
Andreea Tobias
11 apr. 2026, 09:22, Știri externe

Inițiativa vizează o universitate din California de Sud, sala Robinson de la Centrul Lyon. Programul se desfășoară luni și miercuri, între orele 10 și 11 dimineața. A fost lansată ca fază experimentală, pentru a testa dacă există cerere suficientă din partea studenților, conform Fox News.

Organizația SAGE – Adunarea Studenților pentru Emanciparea de Gen – a pornit de la mărturiile femeilor și studenților non-binari care se simt inconfortabil în sala de sport. „Fie că sunt abordate în mod regulat, fie că oamenii le privesc. În timp, acel disconfort le determină să renunțe cu totul”, a declarat Jana Alnajjar, coordonatoarea de advocacy a SAGE.

Mengze Wu, studentă în ultimul an la neuroștiințe a confirmat experiența: „Nu reușesc să ocup mult spațiu decât dacă mă afirm cu adevărat. Și chiar și așa, mă confrunt cu multe obstacole în a mă simți complet confortabilă.”

Tensiune între inițiativă și politica universității

Inițiativa se lovește de o contradicție: sala trebuie să rămână deschisă tuturor, conform politicii USC și reglementărilor federale privind DEI. „Au existat multe discuții contradictorii cu privire la faptul dacă aceasta ar fi o opțiune viabilă”, a recunoscut Alnajjar.

Un purtător de cuvânt al USC Student Life a clarificat: „Acest program este sponsorizat de consiliul studenților de licență și este deschis tuturor studenților, în conformitate cu politica universității.”

„Nici măcar nu ar trebui să existe un loc special pentru femei”

Nu toți studenții văd inițiativa ca pe o soluție. Hannah Lee, studentă la inginerie biomedicală, consideră că simpla dezbatere despre necesitatea unui astfel de spațiu dezvăluie o problemă mai profundă. „Faptul că ne gândim că e o idee bună arată sistemic că există o problemă mai mare. Ar trebui să fie incluziv pentru toată lumea”, a spus Lee.

Recomandarea video

ANALIZĂ Va pune capăt războiul cu Iranul președinției lui Trump?
G4Media
Gândul a filmat locul unde se va construi Parcul „Donald J. Trump” din Capitală. Ce spun locuitorii despre inițiativa primarului Daniel Băluță
Gandul
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Cancan
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința: „Aer elegant și cald”
Prosport
„Dorel” a modernizat o autostradă din Germania, apoi a înălțat podul de deasupra și acum nici o mașină nu-l mai poate traversa. Trebuie demolat
Libertatea
Condimentul care nu trebuie pus, sub nicio formă, în ciorba de miel. O poți arunca la gunoi, dacă faci greșeala asta
CSID
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
Promotor