Sportivele transgender, excluse de la Jocurile Olimpice în urma noii politici a CIO privind eligibilitatea

Comitetul Olimpic Internațional a adoptat joi o nouă politică privind participarea în competițiile feminine, care exclude sportivele transgender de la Jocurile Olimpice, relatează CNN.

Decizia a fost aprobată și va intra în vigoare înainte de ediția din 2028, organizată la Los Angeles. Potrivit noilor reguli, accesul la probele feminine va fi strict limitat.

„Eligibilitatea pentru orice eveniment din categoria feminină la Jocurile Olimpice sau la orice alt eveniment al CIO, inclusiv sporturile individuale și de echipă, este acum limitată la femeile biologice”, a transmis Comitetul Olimpic Internațional, „determinat pe baza unui screening genetic SRY unic”.

Reprezentanții CIO susțin că măsura urmărește să asigure corectitudinea competițiilor.

„Politica de eligibilitate care se va aplica începând cu Jocurile Olimpice de la Los Angeles din iulie 2028 «protejează echitatea, siguranța și integritatea în categoria feminină»”, a precizat instituția.

Oficialii au menționat că noile reguli nu afectează competițiile din trecut și nici sportul de masă: „Aceasta nu are caracter retroactiv și nu se aplică niciunui program sportiv de masă sau recreativ”.