Sportivele transgender, excluse de la Jocurile Olimpice în urma noii politici a CIO privind eligibilitatea

CIO a decis ca doar femeile biologice să poată participa la probele feminine de la Jocurile Olimpice, pentru a asigura corectitudinea competițiilor.
Sursa foto: Alessandro Bremec/IPA/ABACAPRESS.COM
Nițu Maria
26 mart. 2026, 16:07, Sport

Comitetul Olimpic Internațional a adoptat joi o nouă politică privind participarea în competițiile feminine, care exclude sportivele transgender de la Jocurile Olimpice, relatează CNN.

Decizia a fost aprobată și va intra în vigoare înainte de ediția din 2028, organizată la Los Angeles. Potrivit noilor reguli, accesul la probele feminine va fi strict limitat.

„Eligibilitatea pentru orice eveniment din categoria feminină la Jocurile Olimpice sau la orice alt eveniment al CIO, inclusiv sporturile individuale și de echipă, este acum limitată la femeile biologice”, a transmis Comitetul Olimpic Internațional, „determinat pe baza unui screening genetic SRY unic”.

Reprezentanții CIO susțin că măsura urmărește să asigure corectitudinea competițiilor.

„Politica de eligibilitate care se va aplica începând cu Jocurile Olimpice de la Los Angeles din iulie 2028 «protejează echitatea, siguranța și integritatea în categoria feminină»”, a precizat instituția.

Oficialii au menționat că noile reguli nu afectează competițiile din trecut și nici sportul de masă: „Aceasta nu are caracter retroactiv și nu se aplică niciunui program sportiv de masă sau recreativ”.

Decizia vine după o analiză realizată de CIO, care a ales să impună reguli unitare, în locul recomandărilor generale aplicate până acum de federațiile sportive.

Noul cadru vizează și sportivele cu diferențe de dezvoltare sexuală, cazuri precum cel al atletei Caster Semenya fiind incluse în discuție.

Documentul publicat de CIO explică și motivele științifice care au stat la baza deciziei.

„Bărbații experimentează trei vârfuri semnificative de testosteron: in utero, în mini-pubertatea din copilărie și începând cu pubertatea adolescentină până la vârsta adultă”, se arată în analiză.

Diferențele biologice, potrivit forului olimpic, generează „avantaje individuale de performanță bazate pe sex în sporturile și probele care se bazează pe forță, putere și/sau rezistență”.

Noua politică arată că există o schimbare majoră de direcție în mișcarea olimpică, mai ales în prezent, când tot mai multe sporturi importante au introdus deja reguli similare înainte de Jocurile de la Paris din 2024.

