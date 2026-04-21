Bărbații au dus în topul căutărilor pe Google un tip de cosmetice la care nu te-ai fi gândit: nu sunt creme anti-rid nici soluții pentru căderea părului

Deși imaginea „silver fox” asociată unor actori precum Harrison Ford sau George Clooney rămâne apreciată, datele din industrie arată o schimbare clară de comportament. Piața produselor anti-fire albe a crescut cu 154% în ultimul an, semnalând un interes tot mai mare pentru prevenție, nu doar pentru acoperirea rapidă a firelor albe, scrie Cosmetic Business.

Interesul este vizibil și în mediul online. Căutările pentru „ser anti-fire albe” au înregistrat o creștere de peste 1000% de la un an la altul, ceea ce arată că utilizatorii caută activ astfel de soluții. În același timp, platformele de social media și conținutul digital de beauty influențează puternic modul în care consumatorii descoperă și aleg produsele de îngrijire a părului.

Un sondaj realizat de Talker Research și brandul Just for Men, în perioada 3–9 decembrie 2025, arată că 65% dintre bărbați și-ar dori să poată preveni apariția firelor albe pe măsură ce îmbătrânesc. Tendința este mai pronunțată în rândul generațiilor tinere, care acordă o atenție tot mai mare aspectului fizic și îngrijirii personale.

Piața globală a produselor anti-aging pentru păr, în creștere

Această schimbare este susținută și de evoluțiile din cosmetica modernă. Formulele pe bază de peptide și alte ingrediente active brevetate deschid noi direcții în tratarea semnelor de îmbătrânire, fără a apela la vopsele agresive sau suplimente costisitoare.

În paralel, fenomenul de „longevitate” din îngrijirea pielii se extinde și în zona produselor pentru păr. Piața globală a produselor anti-aging pentru păr este estimată să crească cu aproximativ 6% anual până în 2032, în timp ce segmentul de îngrijire a scalpului ar putea ajunge la aproape 80 de miliarde de dolari în aceeași perioadă.

Datele arată și o schimbare mai largă în comportamentul consumatorilor. Un alt sondaj realizat de Just for Men pe peste o mie de bărbați din generațiile Gen Z și Millennials indică faptul că 68% dintre aceștia acordă mai multă atenție aspectului lor decât în urmă cu cinci ani, iar aproape 60% spun că sunt preocupați de semnele de îmbătrânire.

În acest context, industria de îngrijire masculină se îndreaptă tot mai clar de la produse de bază către soluții țintite, dezvoltate special pentru probleme precum apariția firelor albe sau îmbătrânirea părului și a scalpului.