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Trei pui de tigru siberian, specie pe cale de dispariție, s-au născut la Grădina Zoologică din Ljubljana

Grădina Zoologică din Ljubljana a anunțat nașterea a trei pui de tigru siberian, una dintre cele mai rare specii de feline mari din lume, momentul fiind considerat un succes important pentru programele de conservare.
Trei pui de tigru siberian, specie pe cale de dispariție, s-au născut la Grădina Zoologică din Ljubljana
captură video
Luiza Moldovan
06 iun. 2026, 01:01, Știri externe
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Momente de emoție și bucurie la Grădina Zoologică din Ljubljana, după nașterea a trei pui de tigru siberian, una dintre cele mai rare și amenințate specii de feline mari din lume, relatează AP.

Puii s-au născut pe 27 mai și au mai puțin de două săptămâni. Ei sunt urmașii femelei Arisa și ai masculului Ussuri, doi tigri aduși la grădina zoologică din capitala Sloveniei în cadrul unui program atent planificat de reproducere.

Reprezentanții zoo spun că apariția puilor a fost o surpriză plăcută, chiar dacă echipa spera de mult timp la un astfel de succes.

Specie amenințată de braconaj și pierderea habitatului

„Nu ne așteptam cu adevărat, dar speram și lucram pentru asta, pentru că avem o pereche foarte bună pentru reproducere”, a declarat una dintre îngrijitoare.

„Am fost și noi puțin surprinși și, bineînțeles, foarte fericiți.”

Tigrul siberian este considerat o specie aflată în pericol, specialiștii estimând că în sălbăticie mai trăiesc doar aproximativ 500 de exemplare.

Principalele amenințări sunt pierderea habitatului natural și braconajul.

Puii sunt urmăriți prin camere video

Puii sunt extrem de vulnerabili în primele săptămâni de viață și sunt ținuți izolați împreună cu mama lor.

Totuși, vizitatorii grădinii zoologice îi pot urmări prin intermediul unor imagini video transmise în direct pe ecrane amplasate în incintă.

Mulți dintre cei care au văzut imaginile s-au declarat impresionați.

O turistă din San Francisco a spus că experiența a fost „cu adevărat fabuloasă”.

„Am văzut tigri în sălbăticie, în India, dar niciodată așa, cu puii. A fost minunat”, a povestit aceasta.

Mama se comportă exemplar

Arisa, mama puilor, are patru ani și este la prima naștere. Îngrijitorii spun că se comportă exemplar.

„Îi linge continuu, îi alăptează și se odihnesc împreună. Până acum totul merge bine”, au transmis reprezentanții grădinii zoologice.

Specialiștii explică faptul că puii de tigru încep să audă și să își deschidă ochii la aproximativ două săptămâni după naștere.

Dacă evoluția lor va fi una bună, mama îi va scoate pentru prima dată din bârlog când vor avea în jur de o lună.

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