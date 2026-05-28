Happy, care le-a demonstrat cercetătorilor că elefanții se pot recunoaște în oglindă, a fost eutanasiată la Grădina Zoologică din Bronx

Happy, elefantul asiatic a fost adormit marți la grădina zoologică din New York, unde a trăit aproape o jumătate de secol, potrivit AP.

Oficialii grădinii zoologice au declarat că unele afecțiuni legate de vârstă s-au accelerat în ultimele săptămâni, iar ea a prezentat semne de scădere a funcției renale sau hepatice. O necropsie a relevat artrită și tumori uterine mari, inoperabile, care sunt imposibil de diagnosticat la elefanți prin examene sau imagistică, au declarat reprezentanții grădinii zoologice.

„A fost un elefant minunat”, a declarat directorul interimar al grădinii zoologice, Craig Piper, într-un interviu acordat miercuri, în timp ce personalul cu inima împăcată a suportat pierderea unui animal pe care unii îl îngrijiseră timp de peste 30 de ani. „A servit ca un ambasador extraordinar pentru elefanți și pentru conservarea elefanților.”

Ultimul elefant de la zoo

De la moartea lui Happy, Patty, în vârstă de 57 de ani, a grădinii zoologice este ultimul elefant expus în cel mai mare oraș din Statele Unite. Instituția-mamă a grădinii zoologice, Wildlife Conservation Society, a decis acum 20 de ani să oprească achiziționarea de pahiderme.

Născută în sălbăticie în Asia, Happy a fost adusă în SUA la vârsta de 1 an. A fost numită după un personaj din „Albă ca Zăpada și cei șapte pitici”, înainte de a ajunge la grădina zoologică în 1977.

„Happy a interacționat cu îngrijitorii ei și a fost ușor de motivat cu recompense preferate, cum ar fi pepenele verde sau căpșunile”, a spus Keith Lovett, directorul programelor pentru animale de la grădina zoologică.

Happy subiect al unui experiment

În 2005, ea le-a arătat cercetătorilor că elefanții se pot recunoaște în oglindă – un semn al conștiinței de sine observat doar la câteva alte specii. În timpul experimentului, Happy s-a întors cu fața spre reflexia sa și și-a folosit în mod repetat trompa pentru a atinge un „X” pictat deasupra ochiului, un semn pe care îl putea vedea doar în oglindă.

A fost împerecheată cu alți elefanți până când ultimul ei partener a murit în 2006. Happy a trăit apoi separat de Patty și un al treilea elefant, de teamă că nu se vor înțelege, deși Lovett a spus că animalele se puteau vedea, mirosi și atinge reciproc peste un paravan. Al treilea elefant, pe nume Maxine, a murit în 2018.