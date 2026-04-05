Liviu Maior, fost ministru al Educației, a murit la 85 de ani

Și Universitatea Cluj a transmis un mesaj la moartea profesorului Liviu Maior, care a condus Clubului Sportiv Universitatea Cluj în perioada 1984-1991.

”Absolvent al Facultății de Istorie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, a fost unul dintre cei mai importanți istorici români, specialist în istoria modernă și în mișcarea pentru emanciparea românilor transilvăneni.

A fost decorat cu „Meritul Academic” și Premiul Academiei Române în anul 1993 și a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea a trei universități din România: „Petru Maior” din Târgu-Mureș, „Lucian Blaga” din Sibiu și „Andrei Șaguna” din Constanța.

Important om politic și diplomat, Liviu Maior a deținut portofoliul de Ministru al Educației între 1992 și 1996. Din 1996 în 2003 a fost ales senator în Parlamentul României. Între 2003 și 2005 a servit țara în calitate de ambasador plenipotențiar în Canada.

În toate funcțiile ocupate și cu orice prilej, profesorul Liviu Maior a fost un promotor al valorilor naționale și al intereselor României la nivel internațional”, se mai arată în postarea de pe Facebook.

„Dumnezeu a mai luat lângă El un mare OM. Profesorul Liviu Maior a fost pentru mine, și pentru mulți alții, adevăratul MODEL de cultură, istorie, patriotism și caracter! Dumnezeu să îl primească acolo, lângă cei mai buni dintre cei mai buni”, a scris pe Facebook Victor Ponta.

Istoricul Liviu Maior a fost ministru al Învățământului în perioada 1992-1996.

El a fost senator PSD, dar și ambasador al României în Canada.

S-a născut în 2 octombrie 1940 în Beclean.

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie: ”A fost unul dintre acei oameni rari”

”Moartea lui Liviu Maior (2 octombrie 1940 – 5 aprilie 2026) închide, din păcate, un capitol esențial din istoria recentă a educației românești. A fost singurul ministru al Educației, din ultimii 36 de ani, care a avut nu doar șansa, ci și răbdarea și consistența de a începe și a duce până la capăt un mandat complet de patru ani (1992-1996). Într-un timp al incertitudinii, al experimentelor instituționale și al tentațiilor de improvizație, această continuitate a însemnat mai mult decât o simplă performanță administrativă: a însemnat construcție.

Profesor universitar respectat, cu o autoritate intelectuală solidă și fără ostentație, Liviu Maior a fost unul dintre acei oameni rari care au înțeles că reforma reală nu se face prin declarații, ci prin arhitecturi instituționale durabile. Fără retorică excesivă și fără tentația autopromovării politice, a reușit să aducă sistemul de educație din România din zona paradigmelor ideologice ale regimului comunist spre un orizont al modernității pro-occidentale”, scrie rectorului SNSPA, Remus Pricopie, într-un text publicat în revista Cultura.