Prima pagină » Social » Avalanșă pe Valea Coștilei. Cel puțin o persoană, surprinsă sub zăpadă / Persoana dispărută a murit / A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă

Avalanșă pe Valea Coștilei. Cel puțin o persoană, surprinsă sub zăpadă / Persoana dispărută a murit / A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă

O avalanșă s-a produs pe Valea Coștilei, în Masivul Bucegi, unde cel puțin o persoană a fost surprinsă sub zăpadă dintr-un grup aflat la schi off-piste.
Avalanșă pe Valea Coștilei. Cel puțin o persoană, surprinsă sub zăpadă / Persoana dispărută a murit / A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă
sursa foto: pixabay
Andrei Rachieru
02 mai 2026, 13:12, Social

UPDATE 2

Cercetările sunt continuate de polițiști, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

UPDATE

„Persoana a fost scoasă în stop cardiorespirator, s-a încercat resuscitarea, a fost trimis și elicopterul SMURD Brașov, însă în final persoana a fost declarată decedată și a fost coborâtă cu elicopterul și predată la Bușteni autorităților. (..) Din păcate persoana decedată este un ofițer, pompier de la ISU Brașov”, a declarat la Antena 3 CNN Raed Arafat.

Știrea inițială

Potrivit primelor informații, mai multe persoane se aflau în zonă în momentul producerii avalanșei, iar salvatorii încearcă să stabilească exact câți turiști au fost implicați.

Salvamontiștii intervin în aceste momente pentru căutarea victimelor, inclusiv cu câini specializați, iar operațiunea este sprijinită de un elicopter folosit pentru transportul echipelor în teren.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să localizeze rapid persoanele surprinse de avalanșă.

Valea Coștilei este una dintre zonele frecventate de schiorii care practică off-piste, însă condițiile de zăpadă și riscul de avalanșă pot transforma traseele într-un pericol major.

Misiunea este în dinamică.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor