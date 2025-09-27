Două femei au murit încercând să traverseze Canalul Mânecii

În barca improvizată se aflau 100 de persoane care au dorit să ajungă în Marea Britanie, potrivit autorităților franceze citate de The Guardian.

Incidentul în sudul plajelor din Neufchâtel-Hardelot. Dintre cele 100 de persoane care se aflau în barca improvizată, 60 au primit îngrijiri medicale, potrivit oficialei Isabelle Fradin-Thirode.

Cele două femei care se aflau în barcă au suferit stop cardiac. Salvatorii au încercat să le resusciteze pe cele două femei, însă eforturile lor au fost în zadar. Medicii au declarat decesul celor două femei la ora 5:00 dimineață.

Potrivit informațiilor date de autorități, barca a plecat de pe coasta franceză Neufchâtel-Hardelot în jurul orei 3:15, apoi ambarcațiunea a plutit preț de o oră în derivă din cauza unor probleme la motor, până să se întoarcă pe coastă în jurul orei 4:15.

Pompierii au fost chemați la barca pneumatică după ce au primit un apel privind un copil care suferea de hipotermie și au găsit cele două femei în stop cardio-respirator.

Copilul care suferea de hipotermie a fost luat și dus la spitalul din Boulogne-sur-Mer, alături de părinții săi.

Traficul de migranți, o problemă în nordul Franței

Autoritățile din Pas de Calais se confruntă cu fenomenul traficanților de migranți.

„Deplângem și astăzi acest fapt: din lăcomie și din dispreț față de viața umană, rețelele de traficanți pun din ce în ce mai mult în pericol viețile oamenilor, adulți și copii, vânzându-le traversări pe o mare periculoasă la bordul unor ambarcațiuni complet nepotrivite”, a declarat un purtător de cuvânt al Prefecturii.

Autoritățile fac eforturi pentru a combate migrația. „În fața acestui cinism criminal, statul demonstrează puterea angajamentului său: în fiecare zi, vieți sunt salvate prin acțiunea hotărâtă a polițiștilor și jandarmilor, care luptă neobosit împotriva acestor plecări, și prin operațiunile de salvare efectuate pe mare de prefectura maritimă sau pe uscat de serviciul de pompieri”, a continuat purtătorul de cuvânt.

Un număr de 25 de persoane au murit încercând să traverseze ilegal Canalul Mânecii în acest an, potrivit unui bilanț realizat în baza datelor oficiale de AFP, citată de The Guardian.