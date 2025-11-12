Prima pagină » Știri externe » Zeci de oameni au murit în urma unui naufragiu produs în Marea Mediterană

Zeci de oameni au murit în urma unui naufragiu produs în Marea Mediterană

Zeci de oameni au murit în urma unui naufragiu produs în Marea Mediterană. Este vorba despre naufragiul unei ambarcațiuni care transporta peste 40 de migranți. Ambarcațiunea a dispărut pe 3 noiembrie în largul coastei Libiei, dar cadavrele migranților nu au fost găsite.
Zeci de oameni au murit în urma unui naufragiu produs în Marea Mediterană
Petru Mazilu
12 nov. 2025, 12:45, Știri externe

42 de persoane sunt „presupuse moarte” după ce o barcă cu zeci de migranți s-a scufundat pe 3 noiembrie în largul coastei libiene, a anunțat miercuri agenția ONU pentru migrațiune.

Potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație, doar șapte persoane au fost salvate după câteva zile de căutări, anunță Le Figaro.

„Pe 8 noiembrie, autoritățile libiene au efectuat o operațiune de căutare și salvare în urma scufundării unei bărci gonflabile” care transporta 49 de migranți (47 de bărbați și 2 femei) care părăsiseră coasta libiană cu cinci zile mai devreme, a declarat OIM.

Numeroase persoane și-au pierdut viața în timp ce încercau să traverseze Marea Mediterană pentru a ajunge din Asia și Africa în Europa. Zona s-a transformat în una dintre principalele rute folosite de migranții ilegali care fug de sărăcie și războaie.