Zeci de oameni au murit în urma unui naufragiu produs în Marea Mediterană

42 de persoane sunt „presupuse moarte” după ce o barcă cu zeci de migranți s-a scufundat pe 3 noiembrie în largul coastei libiene, a anunțat miercuri agenția ONU pentru migrațiune.

Potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație, doar șapte persoane au fost salvate după câteva zile de căutări, anunță Le Figaro.

„Pe 8 noiembrie, autoritățile libiene au efectuat o operațiune de căutare și salvare în urma scufundării unei bărci gonflabile” care transporta 49 de migranți (47 de bărbați și 2 femei) care părăsiseră coasta libiană cu cinci zile mai devreme, a declarat OIM.

Numeroase persoane și-au pierdut viața în timp ce încercau să traverseze Marea Mediterană pentru a ajunge din Asia și Africa în Europa. Zona s-a transformat în una dintre principalele rute folosite de migranții ilegali care fug de sărăcie și războaie.