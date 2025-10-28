Baze militare din Marea Britanie, pe cale să devină ”hoteluri” pentru solicitanții de azil

Sunt în curs discuții privind utilizarea acestor baze pentru cazarea a 900 de bărbați. În prezent, aproximativ 32.000 de solicitanți de azil sunt cazați în hoteluri.

Prim-ministrul Sir Keir Starmer a declarat pentru BBC că le-a cerut oficialilor de la Ministerul de Interne și Ministerul Apărării să „acționeze mai repede și decisiv” pentru a găsi baze militare adecvate.

Guvernul s-a angajat să renunțe până în 2029 la utilizarea hotelurilor pentru solicitanții de azil, care au costat miliarde de lire sterline și au devenit un punct focal pentru protestele împotriva migranților.

Solicitanții de azil urmează să fie cazați în cazarma Cameron din Inverness și în tabăra de antrenament a armatei din Crowborough, East Sussex, până la sfârșitul lunii noiembrie, conform planurilor elaborate de miniștri.

În cadrul emisiunii BBC North West Tonight, Sir Keir a declarat că este „foarte mulțumit” că mai mulți solicitanți de azil vor fi cazați în baze militare „până la sfârșitul acestui an”.

Ministrul apărării, Luke Pollard, a declarat pentru BBC Breakfast că aceste locații nu sunt „în niciun caz cazări de lux”, ci „adecvate pentru ceea ce este necesar”.

„Acest lucru ne va permite să reducem presiunea asupra hotelurilor pentru solicitanții de azil și să le închidem mai repede”, a spus el.

În martie 2024, Oficiul Național de Audit a concluzionat că locațiile mari, precum bazele militare, ar costa mai mult decât hotelurile pentru cazarea solicitanților de azil.

Pollard a spus că costurile sunt în prezent evaluate și că vor „depinde de bază”.

„Dar cred că există ceva mai important pe care l-am observat în ultimele luni, și anume dorința absolută a publicului de a vedea închise toate hotelurile pentru solicitanții de azil”.

Reacții mixte

Planurile privind tabăra de antrenament Crowborough au stârnit reacții mixte în rândul locuitorilor.

Deputata conservatoare Nusrat Ghani, al cărei circumscripție Sussex Weald include zona Crowborough, s-a declarat „furioasă”, menționând că fostul guvern conservator a respins planul ca fiind „total inadecvat”.

Un localnic a amintit că nu au existat probleme când familiile afgane, evacuate în timpul retragerii din Kabul în 2021, au fost cazate acolo anterior.

Alții și-au exprimat îngrijorarea cu privire la impactul asupra serviciilor locale, unul dintre ei subliniind: „Sunt destui oameni care așteaptă programări [la doctor]”.

Miniștrii iau în considerare și situri industriale, cazări temporare și alte cazări neutilizate.

Surse guvernamentale au declarat pentru BBC că toate locațiile vor respecta standardele de sănătate și siguranță.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a declarat: „Suntem furioși din cauza numărului mare de migranți ilegali și a hotelurilor pentru azilanți.

„Acest guvern va închide toate hotelurile pentru azilanți. Lucrările sunt în plină desfășurare, fiind propuse locații mai potrivite pentru a reduce presiunea asupra comunităților și a reduce costurile legate de azil”.

În iunie 2025, 32.000 de solicitanți de azil erau cazați în hoteluri, o scădere față de vârful de peste 56.000 înregistrat în 2023, dar cu 2.500 mai mult decât anul trecut.

Un raport publicat luni a constatat că miliarde de lire sterline din banii contribuabililor au fost „risipite” pe cazarea solicitanților de azil, Comisia pentru afaceri interne concluzionând că hotelurile erau considerate o soluție „de referință” și nu una provizorie.

Ca răspuns, Sir Keir a declarat: „Nu pot să vă spun cât de frustrat și supărat sunt că guvernul anterior ne-a lăsat o situație atât de gravă”.

Foste baze militare deja utilizate

Două foste baze militare – MDP Wethersfield, o fostă bază RAF din Essex, și Napier Barracks, o fostă bază militară din Kent – sunt deja utilizate după ce au fost deschise sub guvernul conservator anterior.

Ambele găzduiesc bărbați adulți singuri. Wethersfield are o capacitate de 1.245 de persoane și o durată maximă de ședere de nouă luni, în timp ce Napier poate găzdui 328 de bărbați pentru o perioadă de până la 90 de zile.

În 2021, un judecător al Înaltei Curți a descris Napier Barracks ca fiind „mizerabilă” și supraaglomerată – cu facilități „murdare” și condiții „asemănătoare celor dintr-un centru de detenție” – necesitând intervenția guvernului.

Baza a continuat să funcționeze și urmează să fie predată Ministerului Apărării în ianuarie, înainte de a fi preluată de un dezvoltator imobiliar în martie.

În 2024, Înalta Curte a fost informată că Wethersfield era ca o închisoare, trei migranți intentând un proces împotriva fostului ministru de interne, descriind tensiunile și izbucnirile de violență din interiorul acestuia.

Marți, mai mulți angajați din domeniul securității, care susțin că au fost concediați brusc de la locul de muncă din Wethersfield, după ce au protestat împotriva salariilor și condițiilor de muncă, au declarat pentru BBC că unii rezidenți erau violenți și dețineau arme.

Centrul este administrat de Clearsprings Ready Homes, care are un contract pe 10 ani cu Ministerul de Interne pentru a furniza servicii de cazare solicitanților de azil, inclusiv administrarea hotelurilor pentru azilanți.

Costuri ridicate

Comisia pentru afaceri interne a avertizat, de asemenea, luni că utilizarea fostelor cazărmi pentru a găzdui un număr mare de solicitanți de azil are dezavantaje majore și ar putea costa o sumă similară cu cea a hotelurilor.

Găzduirea unui solicitant de azil în cazarma Wethersfield costă 132 de lire sterline pe noapte, comparativ cu costul mediu de 144.98 lire sterline într-un hotel, fără a include costul de 105 milioane de lire sterline pentru conversia locației.

Raportul său a evidențiat, de asemenea, „compromisuri”, inclusiv izolarea, accesul limitat la servicii medicale și școli, precum și tensiuni cu comunitățile locale.

Propunerile de a utiliza alte baze militare în acest mod au fost anterior abandonate în urma reacțiilor negative locale, cum ar fi RAF Scrampton din Lincolnshire.

Partidul Laburist a declarat că planurile pentru acest loc – propuse de guvernul conservator anterior – au fost abandonate anul trecut, deoarece nu reprezentau o investiție rentabilă.

Pollard a declarat luna trecută că „toate locațiile” – inclusiv cele luate în considerare anterior – vor fi analizate, întrucât miniștrii caută alternative la hoteluri.

Enver Solomon, directorul executiv al Refugee Council, o organizație caritabilă, a declarat că trecerea la utilizarea „tabere de azil” ar însemna „înlocuirea unei abordări eșuate cu alta”.