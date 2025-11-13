Zeci de oameni au murit în urma unui accident de autobuz produs în Peru

Cel puțin 37 de oameni au murit și zeci persoane sunt rănite după ce un autobuz a căzut într-o râpă în regiunea muntoasă Arequipa din sudul Peru, au declarat miercuri autoritățile locale citate de Reuters.

36 de persoane au murit la fața locului și una a decedat în spital, a spus Walther Oporto, șeful regional de sănătate din Arequipa, citând pompierii aflați la locul accidentului. 26 de persoane primesc îngrijiri medicale, trei dintre ele fiind în stare gravă. Printre răniți sunt un bebeluș și doi copii, conform unei liste distribuite de autoritățile locale.

Compania de autobuze nu a prezentat încă o poziție publică.

Autoritățile au transmis că autobuzul se deplasa pe autostrada care leagă orașul de coastă Chala de regiunea Arequipa. Autobuzul a lovit o dubă și în urma impactului a ajuns într-o râpă adâncă de aproximativ 200 de metri. Autobuzul s-a răsturnat și a ajuns pe fundul râpei.

În ceea ce privește numărul deceselor, accidentul este unul dintre cele mai grave din istoria țării.

Accidentele de autobuz s-au înmulțit în ultimii ani în Peru și în alte țări din America de Sud din cauza stării precare a șoselelor și a mașinilor, dar și a aglomerației în trafic.