Prima pagină » Știrile zilei » Accident rutier în Medgidia: O autospecială de poliție a fost lovită

Un accident rutier s-a produs în municipiul Medgidia, la intersecția străzilor Ovidiu cu Română. Un autoturism a lovit o autospecială de poliție aflată în misiune.
Radu Mocanu
27 dec. 2025, 23:15, Social

„Astăzi (n.r. – sâmbătă), 27 decembrie a.c., în jurul orei 21.00, s-a produs un accident rutier în municipiul Medgidia, la intersecția străzilor Ovidiu cu Română, fiind implicat un autoturism, condus de un bărbat, de 23 de ani și o autospecială de poliție, în care se aflau 2 polițiști”, se arată în informarea emisă de IPJ Constanța. 

Autospeciala de poliție se afla în misiune și circula în regim prioritar, având semnalele luminoase și acustice pornite. 

În urma accidentului, șoferul care a lovit autospeciala, dar și polițiștii au suferit răni ușoare, fiind transportați la spital pentru îngrijiri. 

Conducătorii au fost testați pentru consumul de alcool, rezultatul fiind negativ. 

„În cauză, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, urmând a fi derulate procedurile legale”, se arată în încheierea informării. 

 

