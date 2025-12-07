O barcă cu migrați, naufragiată în apele insulei Creta: 18 migranți au murit

Naufragiul s-a petrecut în apele insulei Creta, în largul orașului Lerapetra, 26 de mile marine sud de insula Chrysi, notează Euronews.

Barca cu migranți s-a scufundat. Ambarcațiunea a fost găsită pe jumătate scufundată de un cargo sub pavilion turcesc.

Potrivit autorităților elene, pentru salvarea migranților au intervenit două nave ale Gărzii de Coastă, o navă Frontex, trei nave de coastă, și un elicopter Super Puma și un avion Frontex.

În urma intervenției, doi dintre pasagerii bărcii au fost salvați, iar alți 18 au fost găsiți morți.

Potrivit autorităților elene, misiunea de salvare s-a încheiat.

Circumstanțele care au dus la răsturnarea, dar și scufundarea bărcii, nu se cunosc.

Grecia reprezintă o rută de intrare majoră în Uniunea Europeană pentru civilii din Orientul Mijlociu, Africa și Asia, care fug din cauza conflictului, dar și a sărăciei. În aceste cazuri, naufragiile sunt comune.

Înainte de intensificarea patrulelor, dar și a criteriilor de respingere pentru migranți, aceștia călătoreau în bărci gonflabile sau ambarcațiuni mici, de la coasta Turciei până la insulele grecești, fiind o rută principală, cu un parcurs scurt, dar periculos, pentru migranți.

Odată cu înăsprirea regulilor, încercările de traversare au fost reduse.

În ultimele luni, numărul de migranți care au început să sosească în insula Creta din Libia a crescut.