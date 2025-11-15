Macron își apără bilanțul: Jumătate din creșterea zonei euro vine din Franța

Într-un mesaj publicat vineri seara pe X, Emmanuel Macron le-a transmis francezilor că măsurile aplicate în ultimii opt ani au produs efecte clare. „Ceea ce am făcut de opt ani funcționează. Am crescut atractivitatea economiei, am scăzut șomajul, avem unele dintre cele mai puternice creșteri din Europa”, a spus liderul francez.

Mesajul a reluat pasaje din discursul pe care președintele Franței l-a susținut vineri, la evenimentul „Finanțele publice sub președinția lui Emmanuel Macron – Bilanț și perspective”, desfășurat la Universitatea din Orléans.

Macron: Franța, motor al zonei euro

Macron a subliniat că, potrivit datelor recente, „jumătate din creșterea zonei euro vine din Franța”, adăugând că rata de activitate și ocuparea tinerilor au crescut, iar „după 12 ani de dezindustrializare, Franța a reușit să oprească declinul și să înceapă recuperarea”.

Șeful statului a insistat că, în ciuda contextului politic dificil, direcția economică rămâne coerentă și fundamentată pe rezultate concrete: „Nu mi-am schimbat convingerile în materie de politică economică. Uneori sunt de acord cu ce se votează în Parlament, alteori nu. Dar este un lucru bun că guvernul și forțele politice caută compromisuri pentru stabilitatea țării”.

„ F abricat în Franța” ar putea ridica economia

El a adăugat că funcționarea democratică impune dialog și adaptare: „Nu poți guverna dacă nu ești susținut de majoritate. Trebuie să găsim un drum care să țină cont de ceea ce funcționează și de ceea ce nu funcționează”.

Macron a apelat la mobilizare și optimism, îndemnându-i pe francezi „să nu cedeze pasiunilor triste, descurajării sau fatalismului” și spunând că „Franța are totul în mâinile sale”. De asemenea, le-a cerut cetățenilor să susțină producția locală și eticheta „fabricat în Franța”, fie în gastronomie, textile, haute couture sau industrie, explicând că sprijinirea producătorilor francezi prin achiziția produselor locale este esențială pentru viitorul economic al țării.

Francezii, între susținere și critici

Mesajele președintelui au generat reacții diverse. Unii utilizatori au susținut afirmațiile sale, menționând că într-adevăr „rata șomajului este la cel mai scăzut nivel din ultimii zece ani”, că „rata de ocupare este la cel mai înalt nivel din istorie” și că „aproape două milioane de locuri de muncă au fost create începând din 2017, majoritatea pe contracte permanente”.

Alți francezi au reacționat critic sau ironic: „Domnule președinte, despre ce țară vorbiți exact?” și au contestat datele prezentate, susținând că sunt mai mulți șomeri și mai multe firme în faliment din cauza presiunilor fiscale. Printre critici, au fost și voci care au contrazis creșterea economică, spunând că aceasta ar fi „susținută în mare parte de cheltuiala publică” și rămâne aproape de zero, ceea ce ar face „bilanțul nul”.