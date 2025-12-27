Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, a fost dat în urmărire internațională

Solicitarea a fost inițiată la data de 26 decembrie 2025 de Biroul Central Național INTERPOL Paris, informația fiind confirmată de Inspectoratul General al Poliției (IGP) pentru Ziarul de Gardă.

Decizia vine după ce, la începutul lunii decembrie, o instanță din Franța l-a condamnat în lipsă pe Vlad Filat, președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro, pentru spălare de bani, într-un dosar de corupție.

După ce hotărârea instanței franceze a devenit publică, Filat a scris, într-o postare pe rețelele sociale, că dosarul vizează partajarea bunurilor în urma divorțului său din 2012 și că sentința ar fi „motivată politic puternic influențată din Republica Moldova”.

„Solicitările transmise autorităților franceze au fost exagerate și lipsite de fundament juridic, fapt care a condus la o hotărâre fără precedent în jurisprudența Franței, uimind atât avocații, cât și părțile implicate în proces. Consider atragerea mea în această speță drept nejustificată. Dosarul are ca obiect exclusiv achiziția unei locuințe în Franța, iar continuarea procedurii în instanțele franceze se bazează pe o mărturie mincinoasă.Totodată, este surprinzător faptul că Republica Moldova s-a constituit parte în acest proces și a cerut despăgubiri de 18 milioane de euro, în condițiile în care dosarul a fost anterior clasat în Republica Moldova”, a transmis Vlad Filat într-o postare pe Facebook.

Vlad Filat a precizat că a depus recurs împotriva sentinței pronunțate de instanța franceză.