Prima pagină » Știri externe » Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, a fost dat în urmărire internațională

Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, a fost dat în urmărire internațională

Pe numele fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost emis un mandat de arestare internațional.
Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, a fost dat în urmărire internațională
Vlad Filat. Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
27 dec. 2025, 12:29, Știri externe

Solicitarea a fost inițiată la data de 26 decembrie 2025 de Biroul Central Național INTERPOL Paris, informația fiind confirmată de Inspectoratul General al Poliției (IGP) pentru Ziarul de Gardă.

Decizia vine după ce, la începutul lunii decembrie, o instanță din Franța l-a condamnat în lipsă pe Vlad Filat, președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro, pentru spălare de bani, într-un dosar de corupție.

După ce hotărârea instanței franceze a devenit publică, Filat a scris, într-o postare pe rețelele sociale, că dosarul vizează partajarea bunurilor în urma divorțului său din 2012 și că sentința ar fi „motivată politic puternic influențată din Republica Moldova”.

Solicitările transmise autorităților franceze au fost exagerate și lipsite de fundament juridic, fapt care a condus la o hotărâre fără precedent în jurisprudența Franței, uimind atât avocații, cât și părțile implicate în proces. Consider atragerea mea în această speță drept nejustificată. Dosarul are ca obiect exclusiv achiziția unei locuințe în Franța, iar continuarea procedurii în instanțele franceze se bazează pe o mărturie mincinoasă.Totodată, este surprinzător faptul Republica Moldova s-a constituit parte în acest proces și a cerut despăgubiri de 18 milioane de euro, în condițiile în care dosarul a fost anterior clasat în Republica Moldova”, a transmis Vlad Filat într-o postare pe Facebook.

Vlad Filat a precizat că a depus recurs împotriva sentinței pronunțate de instanța franceză.

Recomandarea video

GALERIE FOTO Sezonul de schi din Munții Banatului, amânat din cauza lipsei zăpezii: „Încă ne rugăm să vină zăpada mult așteptată”
G4Media
Cea mai geroasă dimineață din 2025. Locul din România în care s-au înregistrat -12 grade Celsius. „A îngheţat parbrizul”
Gandul
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Cancan
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
Libertatea
Pensii mai mici de la 1 ianuarie 2026 pentru aceste 2 categorii de pensionari români
CSID
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor