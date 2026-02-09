Inginerii francezi au găsit o soluție inedită pentru utilizarea șinelor de tren abandonate

Așadar, pe căile ferate abandonate din Franța vor fi utilizate furgonete hibrid. Soluția reprezintă un proiect propus de firma de inginerie SICEF, parte a consorțiului Flexmove din cadrul AKKA Technologies, potrivit Euronews.

Numite „Feromobile”, aceste vehicule speră să potențeze legăturile ecologice în zonele rurale dependente de mașini.

Vehiculele sunt adaptate de la un Peugeot e-Traveller și sunt echipate cu un sistem tehnic care le permite să treacă fără probleme de la șosea la o cale ferată.

Feromobilele sunt proiectate pentru a transporta maximum opt persoane. Flota va funcționa după un program fix, cu timpi de așteptare reduși sau ar putea fi rezervată la cerere folosind telefonul, la fel ca un serviciu Uber.

De-a lungul căilor ferate vor exista „hub-uri”, unde pasagerii vor putea urca și coborî. Vehiculele vor funcționa automat pe șine, iar în cazul în care mașina trece de la șine, pe șosea, va fi condusă în mod normal de șofer.

Cu toate acestea, compania subliniază că șinele folosite de Feromobile nu sunt circulate de trenuri, așadar noile vehicule vor opera numai pe liniile de cale ferată abandonate.

Testele vor începe în această lună, pe linia Courpière-Vertolaye din regiunea Auvergne din Franța.

Dacă rezultatele vor demonstra un potențial, soluția ar putea fi adaptată și în alte regiuni franceze, precum Bretania sau Nouvelle-Aquitaine.