Franța analizează o mișcare diplomatică majoră. Macron vrea să-l invite pe Xi Jinping la summitul G7

Propunerea apare în contextul în care liderul francez analizează planuri de a călători în China în decembrie, afirmă surse citate de Bloomberg.

Oficiali de la Palatul Élysée au transmis că Franța dorește să colaboreze cu marile economii emergente dispuse să contribuie la reducerea dezechilibrelor globale.

O invitație cu miză mare pentru Macron

Invitarea lui Xi Jinping la summitul de anul viitor de la Evian ar fi o mișcare îndrăzneață din partea lui Macron, al cărui guvern este slăbit pe plan intern, iar principala sa carte rămasă este aceea de a juca rolul de mare om de stat pe scena internațională.

Este normal ca țara gazdă a G7 să invite oaspeți pentru anumite sesiuni ale reuniunii liderilor, însă aceste invitații sunt în mod obișnuit rezervate unor state precum Australia, care sunt mai apropiate de democrațiile G7.

China, temă dominantă în discuțiile G7

În ultimii ani, discuțiile din cadrul G7 s-au concentrat tot mai mult pe gestionarea influenței în creștere a Chinei, cu sesiuni dedicate protejării lanțurilor de aprovizionare de potențiale perturbări provocate de China și contracarării războiului Rusiei împotriva Ucrainei, conflict în care națiunile G7 văd Beijingul ca pe un actor-cheie care sprijină Kremlinul. Asta înseamnă că ar fi probabil o discuție tensionată dacă Macron reușește această lovitură diplomatică.

De altfel, nu este clar dacă liderul chinez ar accepta invitația, au spus sursele Bloomberg, și nici dacă ceilalți membri ai G7 ar fi deschiși unei astfel de mișcări.

Pe măsură ce rivalitatea geopolitică dintre Washington și Beijing se intensifică, statele europene încearcă să își mențină relevanța și să își creeze pârghiile necesare pentru a-și apăra propriile interese.