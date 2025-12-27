Bărbatul care a atacat trei femei în centrul Parisului avea ordin de expulzare din Franța

Potrivit Parchetului din Paris, agresiunile au avut loc vineri, 26 decembrie, între orele 16:15 și 16:45, în mai multe stații ale liniei 3 de metrou, Arts-et-Métiers, République și Opéra, situate în centrul capitalei Franței.

Cele trei victime nu au fost rănite grav. Două dintre ele au fost transportate la spital de echipajele de urgență, fără ca viața să le fie pusă în pericol, iar a treia s-a prezentat singură la unitatea medicală, conform Le Monde și AFP.

Ordinul de expulzare nu a fost pus în aplicare

Suspectul, un bărbat în vârstă de 25 de ani, a fost identificat cu ajutorul camerelor de supraveghere. Acesta figura în evidențele poliției pentru diverse fapte. Autoritățile au reușit să îl prindă prin geolocalizarea telefonului mobil.

„De naționalitate maliană și cu ședere ilegală pe teritoriul național, acest individ, deja cunoscut pentru distrugerea de bunuri sub influența stupefiantelor, a fost încarcerat în ianuarie 2024 pentru furt calificat și agresiune sexuală”, a transmis Ministerul francez de Interne într-un comunicat.

După eliberarea din detenție, în luna iulie, autoritățile au emis pe numele său un ordin de părăsire a teritoriului francez (OQTF), iar acesta a fost plasat într-un centru de retenție.

Ministerul francez de Interne a precizat că expulzarea nu a putut fi pusă în aplicare în termenul legal de 90 de zile, deoarece autoritățile nu au obținut documentele consulare necesare, în lipsa unui act de identitate valabil.

În aceste condiții, bărbatul a fost plasat în arest la domiciliu.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a spus că regretă faptul că expulzarea nu a putut fi finalizată și a dat asigurări că autoritățile rămân mobilizate pentru îndepărtarea, cu prioritate, a străinilor aflați ilegal pe teritoriul Franței care tulbură ordinea publică.