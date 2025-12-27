Prima pagină » Știri externe » Bărbatul care a atacat trei femei în centrul Parisului avea ordin de expulzare din Franța

Bărbatul care a atacat trei femei în centrul Parisului avea ordin de expulzare din Franța

Bărbatul care a atacat trei femei cu un cuțit, vineri după-amiază, în metroul parizian, avea emis un ordin de expulzare din Franța, au anunțat autoritățile franceze.
Bărbatul care a atacat trei femei în centrul Parisului avea ordin de expulzare din Franța
Iulian Moşneagu
27 dec. 2025, 15:00, Știri externe

Potrivit Parchetului din Paris, agresiunile au avut loc vineri, 26 decembrie, între orele 16:15 și 16:45, în mai multe stații ale liniei 3 de metrou, Arts-et-Métiers, République și Opéra, situate în centrul capitalei Franței.

Cele trei victime nu au fost rănite grav. Două dintre ele au fost transportate la spital de echipajele de urgență, fără ca viața să le fie pusă în pericol, iar a treia s-a prezentat singură la unitatea medicală, conform Le Monde și AFP.

Ordinul de expulzare nu a fost pus în aplicare

Suspectul, un bărbat în vârstă de 25 de ani, a fost identificat cu ajutorul camerelor de supraveghere. Acesta figura în evidențele poliției pentru diverse fapte. Autoritățile au reușit să îl prindă prin geolocalizarea telefonului mobil.

„De naționalitate maliană și cu ședere ilegală pe teritoriul național, acest individ, deja cunoscut pentru distrugerea de bunuri sub influența stupefiantelor, a fost încarcerat în ianuarie 2024 pentru furt calificat și agresiune sexuală”, a transmis Ministerul francez de Interne într-un comunicat.

După eliberarea din detenție, în luna iulie, autoritățile au emis pe numele său un ordin de părăsire a teritoriului francez (OQTF), iar acesta a fost plasat într-un centru de retenție.

Ministerul francez de Interne a precizat că expulzarea nu a putut fi pusă în aplicare în termenul legal de 90 de zile, deoarece autoritățile nu au obținut documentele consulare necesare, în lipsa unui act de identitate valabil.

În aceste condiții, bărbatul a fost plasat în arest la domiciliu.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a spus că regretă faptul că expulzarea nu a putut fi finalizată și a dat asigurări că autoritățile rămân mobilizate pentru îndepărtarea, cu prioritate, a străinilor aflați ilegal pe teritoriul Franței care tulbură ordinea publică.

Recomandarea video

GALERIE FOTO Sezonul de schi din Munții Banatului, amânat din cauza lipsei zăpezii: „Încă ne rugăm să vină zăpada mult așteptată”
G4Media
Cea mai geroasă dimineață din 2025. Locul din România în care s-au înregistrat -12 grade Celsius. „A îngheţat parbrizul”
Gandul
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Cancan
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
Libertatea
Pensii mai mici de la 1 ianuarie 2026 pentru aceste 2 categorii de pensionari români
CSID
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor